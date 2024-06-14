Эйзерман – лучший левый вингер драфта НХЛ по версии сайта лиги, Чернышов – 2-й, Артамонов – 7-й
Игорь Чернышов вошел в тройку лучших левых форвардов драфта НХЛ.
Официальный сайт лиги опубликовал список из десяти лучших левых фланговых нападающих предстоящего драфта НХЛ-2024.
В рейтинг были включены два россиянина – Игорь Чернышов и Никита Артамонов.
Рейтинг выглядит следующим образом:
1. Коул Эйзерман (сборная США U-18, USHL);
2. Игорь Чернышов («Динамо», КХЛ);
3. Тревор Коннелли («Трай-Сити», WHL);
4. Марек Ванакер («Брентфорд», OHL);
5. Эндрю Баша («Медисин Хэт», WHL);
6. Эрик Матейко («Сент-Джон», QMJHL);
7. Никита Артамонов («Торпедо», КХЛ);
8. Таннер Хоу («Реджайна», WHL);
9. Джейвон Мур («Миннетока»);
10. Макс Плант (сборная США U-18, USHL).