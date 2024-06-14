Эйзерман – лучший левый вингер драфта НХЛ по версии сайта лиги, Чернышов – 2-й, Артамонов – 7-й

Игорь Чернышов вошел в тройку лучших левых форвардов драфта НХЛ.

Официальный сайт лиги опубликовал список из десяти лучших левых фланговых нападающих предстоящего драфта НХЛ-2024.

В рейтинг были включены два россиянина – и .

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. Коул Эйзерман (сборная США U-18, USHL);

2. Игорь Чернышов («Динамо», КХЛ);

3. Тревор Коннелли («Трай-Сити», WHL);

4. Марек Ванакер («Брентфорд», OHL);

5. Эндрю Баша («Медисин Хэт», WHL);

6. Эрик Матейко («Сент-Джон», QMJHL);

7. Никита Артамонов (« », );

8. Таннер Хоу («Реджайна», WHL);

9. Джейвон Мур («Миннетока»);

10. Макс Плант (сборная США U-18, USHL).