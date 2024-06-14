Бобровский отразил 24 из 25 максимально опасных бросков в трех матчах финала с «Эдмонтоном»
Сергей Бобровский отражает 96% опасных бросков в серии с «Эдмонтоном».
«Флорида» ведет 3-0 в финальной серии Кубка Стэнли после победы над «Ойлерс» (4:3) в третьем матче.
В этом матче вратарь «Пантерс» Сергей Бобровской отразил 32 из 35 бросков. По статистике бросков с высокой опасностью «Ойлерс» превзошли соперника – 8:7.
В первом матче по этим данным «Ойлерс» также были лучше – 16:6, во второй игре лучше была «Флорида» – 6:1.
Российский голкипер отбил 7 из 8 бросков с максимальной опасностью в третьем матче, в общей сложности в трех матчах – 24 из 25 таких бросков (96%).
Бобровский – в шаге от Кубка Стэнли! «Флорида» взяла в финале три матча подряд
Ясно же, кто тащит эту команду.
Господину.