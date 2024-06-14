Бобровский отразил 24 из 25 максимально опасных бросков в трех матчах финала с «Эдмонтоном»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Сергей Бобровский НХЛ Хоккей

Сергей Бобровский отражает 96% опасных бросков в серии с «Эдмонтоном».

«Флорида» ведет 3-0 в финальной серии Кубка Стэнли после победы над «Ойлерс» (4:3) в третьем матче.

В этом матче вратарь «Пантерс» Сергей Бобровской отразил 32 из 35 бросков. По статистике бросков с высокой опасностью «Ойлерс» превзошли соперника – 8:7.

В первом матче по этим данным «Ойлерс» также были лучше – 16:6, во второй игре лучше была «Флорида» – 6:1.

Российский голкипер отбил 7 из 8 бросков с максимальной опасностью в третьем матче, в общей сложности в трех матчах – 24 из 25 таких бросков (96%).

Бобровский – в шаге от Кубка Стэнли! «Флорида» взяла в финале три матча подряд

5 комментариев
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Дайте уже Коня этому господину.
Ясно же, кто тащит эту команду.
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Ответ Maasd4m
Дайте уже Коня этому господину. Ясно же, кто тащит эту команду.
И Везину
Господину.
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Серёга так держать 💪💪💪
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очешуеть, 96% стата на опасные броски... наверное среднее по больнице такого значения процентов 80%, возможно меньше. Выгружайте Кон Смайт.
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Ответ Maasd4m
Дайте уже Коня этому господину. Ясно же, кто тащит эту команду.
Счиатаю,что Бобровский заслуживает Кон смайт больше, чем Барков...Он оказывает большее влияние на результат, чем Барков.
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