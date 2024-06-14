Светлов о «Флориде» и 3-0 в финале: «Серия с «Рейнджерс» была скрытым финалом. Да даже с «Тампой» им было тяжелее, чем сейчас с «Эдмонтоном»
Сергей Светлов высказался о лидерстве «Флориды» в финале Кубка Стэнли.
– Перед стартом серии «Флорида» – «Эдмонтон» вы сравнивали финалы НХЛ и КХЛ и в общем-то оказались правы...
– Действительно, в этом сезоне у финалов НХЛ и КХЛ много общего. В Кубке Гагарина чемпиону «Магнитке» хватило четырех матчей в финале, похоже, по этому же пути идет «Флорида».
Я больше говорил о результативности, но параллели между главными сериями сезона ограничились лишь первыми матчами, когда и в НХЛ, и в КХЛ были заброшены три шайбы. Но за океаном с каждой финальной игрой результативность увеличивается с шагом в два гола – три, пять, семь.
– Как и в КХЛ, в финале НХЛ все ограничится четырьмя матчами?
– 0-3 – психологически тяжелый счет, на «Эдмонтон» он давит. Сейчас для канадской команды главная задача – зацепиться хотя бы за одну игру. Но «Флорида» этого воздуха сопернику не будет давать и сделает все возможное, чтобы все завершилось уже в Канаде.
– Финал НХЛ не получился?
– Думаю, что в этом сезоне на Востоке НХЛ уровень конкуренции был более высоким, чем на Западе. «Эдмонтон» за счет первой пятерки смог пройти «Ванкувер» и «Даллас», но по составу эти команды более плотные. Возможно, в финале по стилю они создали бы «Флориде» больше проблем.
Оглядываясь назад, самым конкурентным соперником в плей-офф для «Флориды» пока стали «Рейнджерс», финал Востока из шести матчей, похоже, был скрытым финалом Кубка Стэнли. Да даже на первом этапе во флоридском дерби с «Тампой» «Пантерам» было потяжелее, чем сейчас с «Эдмонтоном».
Впрочем пока это предварительные оценки. Будем ждать от «Эдмонтона» чуда, – сказал бывший тренер клубов КХЛ.