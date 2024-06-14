Тарасенко – 7-й россиянин в истории НХЛ с 4+ голами в финалах Кубка Стэнли. Он обошел Овечкина, Буре и Ларионова

Теги рейтинги Флорида Кубок Стэнли Сергей Брылин Евгений Малкин Алексей Ковалев Александр Овечкин Сергей Федоров НХЛ Игорь Ларионов Павел Буре Владимир Тарасенко Никита Кучеров Валерий Ничушкин Хоккей

Владимир Тарасенко – 7-й россиянин в истории НХЛ с 4+ голами в финалах НХЛ.

Форвард «Флориды» отличился в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли с «Ойлерс» (4:3, 3-0). 

На счету россиянина стало 8 (4+4) очков в 20 играх в текущем плей-офф при полезности «+6». 

Гол стал для Тарасенко 4-м за карьеру в рамках финалов Кубка Стэнли (в 10 играх). В 2019 году он трижды отличился за «Сент-Луис» в 7 играх в победной серии с «Бостоном». 

Рекорд среди россиян по числу голов в финалах делят Сергей Федоров (8 в 17 играх, все – за «Детройт») и Евгений Малкин (8 в 25, «Питтсбург»). 

В топ-3 также входит Никита Кучеров (6 в 22, «Тампа»). За ним следуют Валерий Ничушкин (4 в 6, «Колорадо»), Алексей Ковалев (4 в 7, «Рейнджерс»), Сергей Брылин (4 в 23, «Нью-Джерси») и Тарасенко. 

Владимир обошел Александра Овечкина (3 в 5, «Вашингтон»), Павла Буре (3 в 7, «Ванкувер») и Игоря Ларионова (3 в 13, «Детройт»). 

4 комментария
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Володя,это пахарь,надёжный хлопец
,спасибо ему ,мастерство не пропьешь
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В знатную компашку залетел Володя
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Ответ sd4fmwrvz8
Темная лошадка 👍легенда,овечкин так в финале играл то один раз всего 😀и больше даже близко туда не подберется
у Саши так то 0.6 голов за игру в финале неплохо.а? так же как и в среднем за всю карьеру в регулярке
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