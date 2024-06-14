Тарасенко – 7-й россиянин в истории НХЛ с 4+ голами в финалах Кубка Стэнли. Он обошел Овечкина, Буре и Ларионова

Владимир Тарасенко – 7-й россиянин в истории НХЛ с 4+ голами в финалах НХЛ.

Форвард «Флориды» отличился в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли с «Ойлерс» (4:3, 3-0).

На счету россиянина стало 8 (4+4) очков в 20 играх в текущем плей-офф при полезности «+6».

Гол стал для 4-м за карьеру в рамках финалов Кубка Стэнли (в 10 играх). В 2019 году он трижды отличился за « » в 7 играх в победной серии с «Бостоном».

Рекорд среди россиян по числу голов в финалах делят (8 в 17 играх, все – за «Детройт») и (8 в 25, «Питтсбург»).

В топ-3 также входит (6 в 22, «Тампа»). За ним следуют (4 в 6, «Колорадо»), (4 в 7, «Рейнджерс»), Сергей Брылин (4 в 23, «Нью-Джерси») и Тарасенко.

Владимир обошел Александра Овечкина (3 в 5, «Вашингтон»), Павла Буре (3 в 7, «Ванкувер») и Игоря Ларионова (3 в 13, «Детройт»).