ФХР о санкциях Канады против Третьяка: «Они были введены еще в феврале 2023 года. Эту информацию просто повторили, в ней нет ничего нового»

В ФХР прокомментировали санкции Канады против Владислава Третьяка.

«Нельзя говорить, что сегодня Канада ввела санкции против . Они были введены еще в феврале прошлого года. Сегодня эту информацию просто повторили, в ней нет ничего нового.

Сам Владислав Александрович в эти дни работает в Казани на Играх стран БРИКС.

И его самое большое ожидание в плане хоккея связано только с тем, чтобы сборная России вернулась к международным соревнованиям, борясь за медали на чемпионатах мира и Олимпиадах», – говорится в сообщении федерации.

Третьяк больше года под санкциями Канады, для которой воспитал топ-вратаря. И сам мог перейти в «Монреаль»