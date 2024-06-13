Антон Силаев: «Ларионов сказал, что моя игра напоминает ему Лидстрема. Понимаю, что нужно брать по кусочкам от каждого хоккеиста»

Теги Торпедо Никлас Лидстрем НХЛ Игорь Ларионов Драфт НХЛ КХЛ Антон Силаев Хоккей

Антон Силаев рассказал, что Игорь Ларионов сравнил его с Никласом Лидстремом.

Российский хоккеист может быть выбран в первой десятке драфта НХЛ-2024.

«Игорь Ларионов сказал, что моя игра напоминает ему Никласа Лидстрема.

Мой тренер даже прислал мне ссылки, чтобы посмотреть игру Лидстрема, и это было очень интересно.

Теперь я понимаю, что нужно брать по кусочкам от каждого игрока, что может только помочь стать лучше как хоккеист», – сказал защитник «Торпедо» Антон Силаев.

2 комментария
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По физданным скорее на нового Хару смахивает
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