Антон Силаев: «Ларионов сказал, что моя игра напоминает ему Лидстрема. Понимаю, что нужно брать по кусочкам от каждого хоккеиста»
Антон Силаев рассказал, что Игорь Ларионов сравнил его с Никласом Лидстремом.
Российский хоккеист может быть выбран в первой десятке драфта НХЛ-2024.
«Игорь Ларионов сказал, что моя игра напоминает ему Никласа Лидстрема.
Мой тренер даже прислал мне ссылки, чтобы посмотреть игру Лидстрема, и это было очень интересно.
Теперь я понимаю, что нужно брать по кусочкам от каждого игрока, что может только помочь стать лучше как хоккеист», – сказал защитник «Торпедо» Антон Силаев.