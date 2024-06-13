Антон Силаев: «Ларионов сказал, что моя игра напоминает ему Лидстрема. Понимаю, что нужно брать по кусочкам от каждого хоккеиста»

Антон Силаев рассказал, что Игорь Ларионов сравнил его с Никласом Лидстремом.

Российский хоккеист может быть выбран в первой десятке драфта НХЛ-2024.

« сказал, что моя игра напоминает ему .

Мой тренер даже прислал мне ссылки, чтобы посмотреть игру Лидстрема, и это было очень интересно.

Теперь я понимаю, что нужно брать по кусочкам от каждого игрока, что может только помочь стать лучше как хоккеист», – сказал защитник « » .