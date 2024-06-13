Стеен станет генменеджером «Сент-Луиса» в 2026 году. Армстронг останется на посту президента по хоккейным операциям клуба

«Сент-Луис» объявил о переходе Александра Стеена на пост генерального менеджера.

«Блюз» рассказали о плане команды в спортивном блоке в ближайшем будущем.

Следующим генеральным менеджером клуба, в 2026 году, станет бывший форвард «Сент-Луиса» .

В предстоящие два сезона Стеен будет работать специальным помощником генерального менеджера Дага Армстронга.

Сам же Армстронг продлил контракт с «Блюз» до сезона-2028/29 и оставит за собой лишь должность президента по хоккейным операциям клуба, которую также занимает с сезона-2013/14.

Стеен с этого сезона начал свою деятельность в « » в качестве консультанта и тренера по развитию.

Он провел 12 сезонов за «Блюз» в игровой карьере, выиграв Кубок Стэнли с клубом в 2019 году.