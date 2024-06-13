Владислав Третьяк: «Татарстан – первый в Европе по строительству и эксплуатации объектов. Отрадно, что 58 хоккейных стадионов. Хоккей – национальная гордость»

Владислав Третьяк отметил вклад Татарстана в спорт.

Президент Федерации хоккея России посетил церемонию открытия Игр БРИКС в Казани.

«Вклад Татарстана в спорт большой. Думаю, Татарстан по строительству и эксплуатации объектов на душу населения занимает первое место в Европе. Это говорит о том, что здесь любят спорт, развивают его.

Мне как президенту Федерации хоккея отрадно, что здесь 58 хоккейных стадионов. Это очень здорово.

Потому что хоккей – наша национальная гордость, национальная игра.

Конечно, здесь очень много делается для воспитания новых звезд, которые будут прославлять российский хоккей на Олимпиадах и чемпионатах мира в будущем.

Поэтому сегодня я выразил благодарность руководству Татарстана за плодотворную работу», – сказал .