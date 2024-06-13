Владислав Третьяк: «Татарстан – первый в Европе по строительству и эксплуатации объектов. Отрадно, что 58 хоккейных стадионов. Хоккей – национальная гордость»

Теги ФХР Владислав Третьяк КХЛ Игры БРИКС Хоккей

Владислав Третьяк отметил вклад Татарстана в спорт.

Президент Федерации хоккея России посетил церемонию открытия Игр БРИКС в Казани.

«Вклад Татарстана в спорт большой. Думаю, Татарстан по строительству и эксплуатации объектов на душу населения занимает первое место в Европе. Это говорит о том, что здесь любят спорт, развивают его.

Мне как президенту Федерации хоккея отрадно, что здесь 58 хоккейных стадионов. Это очень здорово.

Потому что хоккей – наша национальная гордость, национальная игра.

Конечно, здесь очень много делается для воспитания новых звезд, которые будут прославлять российский хоккей на Олимпиадах и чемпионатах мира в будущем.

Поэтому сегодня я выразил благодарность руководству Татарстана за плодотворную работу», – сказал Владислав Третьяк.

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
откуда у него такая статистика.по России может...но по Европе сомневаюсь.взять туже Швейцарию.
+1
0
+1
И гуляют, что характерно, на свои, а ни на омские или башкирские, как некоторые
0
0
0
"Думаю, Татарстан по строительству и эксплуатации объектов на душу населения занимает первое место в Европе."(с) Ты думаешь, или так в действительности? Пользуйся достоверной информацией, не дури людям голову.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий