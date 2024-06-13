Александр Никитин покинул пост президента «Амура»: «Благодаря вам клуб прочно встал на ноги, превратился в организацию с психологией победителя. Однажды Тигр – Тигр навсегда!»

Теги Амур КХЛ Политика Хоккей

Александр Никитин покинул пост президента «Амура».

Ранее Никитин объявил об уходе с поста первого вице-губернатора Хабаровского края.

«От лица игроков, тренерского штаба, коллектива ХК «Амур» и болельщиков выражаем огромную благодарность Александру Александровичу Никитину за внимание и руководство на посту президента нашего клуба.

Благодаря вам «Амур» не только прочно встал на ноги, но и превратился в организацию с психологией победителя и самыми амбициозными целями. Ваше управление в минувшем сезоне снова дало повод десяткам тысяч жителей Хабаровского края гордиться своей командой.

Спасибо вам за все, желаем реализации всех ваших планов в будущем и только побед! Мы всегда будем рады видеть вас на трибунах в дни наших матчей! Однажды Тигр – Тигр навсегда!» – говорится в сообщении «Амура».

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2 комментария
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Пошла движуха после ухода губернатора.
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Ответ Алексей Тор
Пошла движуха после ухода губернатора.
Так это человек Дегтярева. Логично, что он ушел. Сейчас нового вице-губернатора назначат президентом клуба.
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