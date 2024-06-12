Скаут НХЛ о возможности выбрать Демидова в топ-5 драфта: «Его катание выглядит неуклюжим. Есть большой риск, связанный с его габаритами и национальностью»

Теги СКА НХЛ Драфт НХЛ КХЛ СКА-1946 Иван Демидов Хоккей

Скаут НХЛ поделился мнением об Иване Демидове перед драфтом-2024.

18-летний нападающий системы СКА является одним из фаворитов драфта НХЛ-2024, который пройдет 28 и 29 июня.

«Его катание выглядит неуклюжим. Я знаю не так много нападающих в НХЛ, которые катались бы так же, как он, если таковые вообще имеются.

Очевидно, что он динамичный игрок, но выбрать его в топ-5 – на мой взгляд, существует большой риск, связанный с ногами, его габаритами, позицией, национальностью. На этом драфте мне было бы комфортнее выбрать его ближе к 6-10 местам», – сказал скаут НХЛ, давший комментарий на условиях анонимности.

Материалы по теме

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
До сих пор национальность не была риском для НХЛ. Деградирует лига, и там началась охота на ведьм.
очевидно, что речь идет о том, что неизвестно сколько ждать его приезда
+6
0
+6
Ответ Я видел дриблинг Арбелоа
очевидно, что речь идет о том, что неизвестно сколько ждать его приезда
Не исключено. Позорная история с Федотовым может ещë аукаться российскому хоккею.
+5
-2
+3
Самолетные ноги, в Нхл знают о таких?
+3
-2
+1
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Не исключено. Позорная история с Федотовым может ещë аукаться российскому хоккею.
да причем тут Федотов. Вот выбрали Мичкова, сколько его ждали? им с европейцами проще, просто платят компенсацию, а из КХЛ надо ждать. Высокий выбор как то не сильно хочется ждать
+1
0
+1
Ответ ЭХ
о как...
Ведениктов, выйди пожалуйста
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий