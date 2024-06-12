Скаут НХЛ о возможности выбрать Демидова в топ-5 драфта: «Его катание выглядит неуклюжим. Есть большой риск, связанный с его габаритами и национальностью»

Скаут НХЛ поделился мнением об Иване Демидове перед драфтом-2024.

18-летний нападающий системы является одним из фаворитов драфта НХЛ-2024, который пройдет 28 и 29 июня.

«Его катание выглядит неуклюжим. Я знаю не так много нападающих в НХЛ, которые катались бы так же, как он, если таковые вообще имеются.

Очевидно, что он динамичный игрок, но выбрать его в топ-5 – на мой взгляд, существует большой риск, связанный с ногами, его габаритами, позицией, национальностью. На этом драфте мне было бы комфортнее выбрать его ближе к 6-10 местам», – сказал скаут НХЛ, давший комментарий на условиях анонимности.