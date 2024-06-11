Директор «Динамо» о подписании вратаря: «Есть пара кандидатов с опытом игры в КХЛ. Североамериканский рынок совсем пуст»

Теги Алексей Сопин НХЛ КХЛ Никита Гусев Динамо Матч ТВ Хоккей

Алексей Сопин высказался касательно селекции «Динамо».

– Считаете ли вы, что состав «Динамо» уже сформирован? Какая ситуация с вратарями?

– Я доволен тем, как все движется. У нас остались незакрытыми две позиции – это вратарь и Никита Гусев.

Но селекция никогда не может останавливаться. Будем смотреть, куда двигаться дальше. Но закрыть мы должны на данный момент эти две позиции.

Может быть, в дальнейшем посмотрим еще одного нападающего. Но мы с этим точно не будем торопиться.

Возможно даже, начнем предсезонку и чемпионат, будем смотреть достаточно аккуратно. А вратарь у нас, надеюсь, в скором времени появится.

– Голкиперы есть на российском рынке, или их нужно в Северной Америке искать?

– В этом вся проблема.

Громко сказано, но есть пара кандидатов с опытом игры в КХЛ. Может, у моих коллег есть другая информация по североамериканскому рынку, но он совсем пуст.

Мы общались со многими кандидатами, но ребята хотят ждать 1 июля, когда откроется рынок свободных агентов НХЛ.

Или вообще даже уходить в осень, в пробные контракты, в тренировочные лагеря.

Поэтому с той стороны нет ничего сверхъестественного, – сказал спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин.

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1 комментарий
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а что с Коноваловым 🤔
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