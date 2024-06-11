Директор «Динамо» Сопин о Гусеве: «Должен участвовать в сборах с 1 августа. Он обозначил, что определится до конца июля. Никита ждет открытия рынка свободных агентов в НХЛ, думаю»

Теги возможные переходы Алексей Сопин НХЛ КХЛ Никита Гусев Динамо Матч ТВ Хоккей

Алексей Сопин высказался о будущем Никиты Гусева в «Динамо».

Напомним, форвард «Динамо» был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата (приз «Золотая клюшка»), а также вошел в состав символической сборной сезона в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Какая у вас договоренность с Никитой Гусевым? Есть ли дедлайн на то, когда он подпишет контракт с московским «Динамо»?

– В принципе да, есть дедлайн. Мы говорим о том, что Гусев должен участвовать в сборах с «Динамо», которые начнутся 1 августа. Когда мы последний раз общались с Никитой, он обозначил сроки примерно до конца июля, что он определится к этому времени.

Если он возвращается в КХЛ и будет дальше играть за «Динамо», то он примет участие в общих сборах. Вообще у нас идет постоянное общение с Гусевым, и временные рамки мы определили совместно.

– А что, Никита может продолжить карьеру не в России?

– Я думаю, что он ждет открытия рынка свободных агентов в НХЛ. И будет уже от этого отталкиваться, – сказал спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин.

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1 комментарий
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Как же хочется Гусеву в НХЛ, ну возмите его хоть кто-нибудь, вдруг пригодиться.
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