Директор «Динамо» Сопин о Гусеве: «Должен участвовать в сборах с 1 августа. Он обозначил, что определится до конца июля. Никита ждет открытия рынка свободных агентов в НХЛ, думаю»

Алексей Сопин высказался о будущем Никиты Гусева в «Динамо».

Напомним, форвард «Динамо» был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата (приз «Золотая клюшка»), а также вошел в состав символической сборной сезона в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Какая у вас договоренность с ? Есть ли дедлайн на то, когда он подпишет контракт с московским « »?

– В принципе да, есть дедлайн. Мы говорим о том, что Гусев должен участвовать в сборах с «Динамо», которые начнутся 1 августа. Когда мы последний раз общались с Никитой, он обозначил сроки примерно до конца июля, что он определится к этому времени.

Если он возвращается в КХЛ и будет дальше играть за «Динамо», то он примет участие в общих сборах. Вообще у нас идет постоянное общение с Гусевым, и временные рамки мы определили совместно.

– А что, Никита может продолжить карьеру не в России?

– Я думаю, что он ждет открытия рынка свободных агентов в . И будет уже от этого отталкиваться, – сказал спортивный директор «Динамо» .