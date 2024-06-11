Гендиректор «Авангарда» о Курьянове в тренерском штабе: «Видим плюсы в этой уникальной схеме. Генменеджер будет на пальцах чувствовать микроклимат в команде»

Теги Авангард Антон Курьянов Сергей Звягин КХЛ Герман Чистяков Евгений Забуга Хоккей

Гендиректор «Авангарда» рассказал о включении Антона Курьянова в тренерский штаб.

«На прошлой неделе мы снова многих удивили: тренерский штаб пополнил наш генеральный менеджер Антон Курьянов. Это совмещение двух не просто должностей, а двух отраслей работы.

С одной стороны, Антон ответственен за долгосрочное планирование и развитие всей клубной пирамиды, с другой – будет работать с командой в плотном каждодневном графике. Нестандартный ход. Амбициозный. Непонятный скептикам. Но мы никогда не боимся пробовать новое, иначе не были бы «Авангардом». Расскажу, почему мы уверены в решении.

Первое, что для нас имеет значение: сформирован долгосрочный костяк команды. Ни сейчас, ни через год нам не нужно будет проходить через экстренную перестройку состава, как прошлым летом. Изменения носят точечный характер и готовятся заранее. Вести долгосрочную работу по укреплению состава Антон Курьянов продолжит: будет следить за академией, всей нашей вертикалью в МХЛ и ВХЛ, будет просматривать других хоккеистов в России и на других рынках.

Второй фактор – Антон в спортивном департаменте не один, и все полномочия грамотно распределены. Наш спортивный директор Евгений Забуга очень качественно покрывает значительную часть работы и активно задействован в проектировании команды, ответственен за переговорный процесс. Где-то он Антона дополняет, где-то – солирует.

Третий фактор – Антон сам чувствует силы помочь тренерскому штабу, а главный тренер Сергей Звягин видит необходимость в этой помощи и рад такой возможности. У них давно сложился хороший союз, мы видели это и в плей-офф. Антон – очень трудолюбивый, при необходимости найдет и 25-й час в сутках, чтобы успеть везде. Но это, уверен, и не понадобится.

Итого: у нас сформирована команда, отлажены внутренние процессы, Курьянов понимает свои задачи, главный тренер доволен укреплением штаба. Все стартовые условия соблюдены. Если вдруг что-то пойдет не по плану – все мы взрослые люди и всегда будем принимать решения в пользу нашего клуба.

Так что спокойно смотрим на это совмещение. Более того, видим в этой уникальной схеме плюсы. Например, генеральный менеджер будет на пальцах чувствовать микроклимат в команде и своевременно реагировать на возможные проблемы.

Продолжаем укрепляться и работать! 🦅» – написал Герман Чистяков в телеграм-канале. 

4 комментария
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Был и есть один главный тренер, который кончиками пальцев чувствует игру . Будет два . Пусть только приложение он-лайн тренер установит. Без этого дело не пойдет. Будет следить за игроками : кто пописал , кто покакал , кто лишние 500 грамм пивка попил . Надо перенимать передовой опыт от Романа Борисовича и СКА в целом. Такого нигде в Мире нет . Представляете какой прорыв?!!!
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Ответ КЕША
Был и есть один главный тренер, который кончиками пальцев чувствует игру . Будет два . Пусть только приложение он-лайн тренер установит. Без этого дело не пойдет. Будет следить за игроками : кто пописал , кто покакал , кто лишние 500 грамм пивка попил . Надо перенимать передовой опыт от Романа Борисовича и СКА в целом. Такого нигде в Мире нет . Представляете какой прорыв?!!!
Вообще не одно и тоже. Ротен просто мажор, который хочет новую игрушку. А вот Курьянов в роли генмена это как чемодан без ручки. Вот этому чемодану нашли достойное применение. А на позиции генмена он будет как свадебный генерал. Решать будут другие.
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Ответ Ыжык
Вообще не одно и тоже. Ротен просто мажор, который хочет новую игрушку. А вот Курьянов в роли генмена это как чемодан без ручки. Вот этому чемодану нашли достойное применение. А на позиции генмена он будет как свадебный генерал. Решать будут другие.
С другой стороны, когда он был тренером большинства, большинство было лучшим в лиге. Так что, тут ты точно прав. Как генмен пусть номинально подписывает контракты, и занимается тем, что у него отлично получается
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