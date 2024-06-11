Бабаев о новом клубе для Шашкова: «Смотрю, где будет более комфортно. Он хочет выйти на чуть другой уровень»

Теги Сибирь Шуми Бабаев КХЛ Матч ТВ Никита Шашков Хоккей

Агент Никиты Шашкова оценил варианты продолжения карьере для хоккеиста.

Ранее появилась информация, что форвард «Сибири» может перейти в СКА.

«Мы рассматриваем разные варианты. Я смотрю, где Никите будет более комфортно.

Он хочет выйти на чуть другой уровень, но это не говорит о том, что Никита не хочет играть в «Сибири» – такого абсолютно нет.

Мы смотрим варианты на рынке и варианты, которые будут для него лучшими для продолжения карьеры», – сказал представитель хоккеиста Шуми Бабаев.

В прошлом сезоне Никита Шашков набрал 15 (5+10) очков при полезности «минус 11» в 66 матчах Фонбет чемпионата КХЛ и среднем игровом времени 13:19.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
На другой уровень по игре или по деньгам.
+1
0
+1
Смотрю кто больше комиссии даст
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий