Бабаев о новом клубе для Шашкова: «Смотрю, где будет более комфортно. Он хочет выйти на чуть другой уровень»
Агент Никиты Шашкова оценил варианты продолжения карьере для хоккеиста.
Ранее появилась информация, что форвард «Сибири» может перейти в СКА.
«Мы рассматриваем разные варианты. Я смотрю, где Никите будет более комфортно.
Он хочет выйти на чуть другой уровень, но это не говорит о том, что Никита не хочет играть в «Сибири» – такого абсолютно нет.
Мы смотрим варианты на рынке и варианты, которые будут для него лучшими для продолжения карьеры», – сказал представитель хоккеиста Шуми Бабаев.
В прошлом сезоне Никита Шашков набрал 15 (5+10) очков при полезности «минус 11» в 66 матчах Фонбет чемпионата КХЛ и среднем игровом времени 13:19.