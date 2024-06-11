Бабаев о новом клубе для Шашкова: «Смотрю, где будет более комфортно. Он хочет выйти на чуть другой уровень»

Агент Никиты Шашкова оценил варианты продолжения карьере для хоккеиста.

Ранее появилась информация, что форвард « » может перейти в СКА.

«Мы рассматриваем разные варианты. Я смотрю, где Никите будет более комфортно.

Он хочет выйти на чуть другой уровень, но это не говорит о том, что Никита не хочет играть в «Сибири» – такого абсолютно нет.

Мы смотрим варианты на рынке и варианты, которые будут для него лучшими для продолжения карьеры», – сказал представитель хоккеиста .

В прошлом сезоне набрал 15 (5+10) очков при полезности «минус 11» в 66 матчах Фонбет чемпионата и среднем игровом времени 13:19.