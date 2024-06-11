СКА – главный претендент на форварда «Сибири» Шашкова. Хоккеист – ограниченно свободный агент

Теги Ак Барс Авангард Сибирь СКА Автомобилист возможные переходы КХЛ Спорт-Экспресс Никита Шашков Хоккей

Никита Шашков может перейти в СКА из «Сибири».

Об этом сообщил журналист Иван Богун.

25-летний нападающий находится в статусе ограниченно свободного агента после завершения договора с «Сибирью».

Спортивный директор клуба Виктор Меркулов говорил о том, что хоккеист хочет сменить команду.

Интерес к хоккеисту проявляли «Автомобилист», «Авангард» и «Ак Барс», но на текущий момент наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры для игрока является СКА.

В прошлом сезоне Никита Шашков набрал 15 (5+10) очков при полезности «минус 11» в 66 матчах Фонбет чемпионата КХЛ и среднем игровом времени 13:19.

10 комментариев
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Системно
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У СКА игроков и так полно, на его месте сменил бы обстановку только не на СКА.
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Ответ Caniball
Куда им?! У них и так платежка перегружена.
Так они же вроде недавно освободили место - переподписав контракты🤔
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Ответ Vedved
Так они же вроде недавно освободили место - переподписав контракты🤔
Все-равно перегруз на 29 миллионов, плюс Андронов еще будет, а это 30 минимум, и Зайцев еще 40 минимум.
Надо еще разгружать.

https://m.sport-express.ru/hockey/khl/money/2024-2025/ska-spb-276/
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Ответ Caniball
Все-равно перегруз на 29 миллионов, плюс Андронов еще будет, а это 30 минимум, и Зайцев еще 40 минимум. Надо еще разгружать. https://m.sport-express.ru/hockey/khl/money/2024-2025/ska-spb-276/
Вот оно как, ну надо немного подождать) думаю, скоро еще с 3-5 игроками переподпишут и впишутся в потолок🤦🏻‍♂️ схема то рабочая😅
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Куда им?!
У них и так платежка перегружена.
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25е точечное усиление
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жалко Никиту...
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Ну кто бы сомневался🤭
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Ответ Caniball
Все-равно перегруз на 29 миллионов, плюс Андронов еще будет, а это 30 минимум, и Зайцев еще 40 минимум. Надо еще разгружать. https://m.sport-express.ru/hockey/khl/money/2024-2025/ska-spb-276/
Переподпишут Никишина и Серебрякова с 50 млн до игры за идею, не знаешь как Газпромовцы делают чтоли
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