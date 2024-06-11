СКА – главный претендент на форварда «Сибири» Шашкова. Хоккеист – ограниченно свободный агент
Никита Шашков может перейти в СКА из «Сибири».
Об этом сообщил журналист Иван Богун.
25-летний нападающий находится в статусе ограниченно свободного агента после завершения договора с «Сибирью».
Спортивный директор клуба Виктор Меркулов говорил о том, что хоккеист хочет сменить команду.
Интерес к хоккеисту проявляли «Автомобилист», «Авангард» и «Ак Барс», но на текущий момент наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры для игрока является СКА.
В прошлом сезоне Никита Шашков набрал 15 (5+10) очков при полезности «минус 11» в 66 матчах Фонбет чемпионата КХЛ и среднем игровом времени 13:19.
Надо еще разгружать.
https://m.sport-express.ru/hockey/khl/money/2024-2025/ska-spb-276/
У них и так платежка перегружена.