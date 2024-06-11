СКА – главный претендент на форварда «Сибири» Шашкова. Хоккеист – ограниченно свободный агент

Никита Шашков может перейти в СКА из «Сибири».

Об этом сообщил журналист Иван Богун.

25-летний нападающий находится в статусе ограниченно свободного агента после завершения договора с «Сибирью».

Спортивный директор клуба Виктор Меркулов говорил о том, что хоккеист хочет сменить команду.

Интерес к хоккеисту проявляли « », « » и « », но на текущий момент наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры для игрока является .

В прошлом сезоне набрал 15 (5+10) очков при полезности «минус 11» в 66 матчах Фонбет чемпионата КХЛ и среднем игровом времени 13:19.