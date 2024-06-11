Сергачев рассказал, что читает «Джентльмен в Москве». Защитник «Тампы» подарил книги библиотеке в Нижнекамске

Михаил Сергачев подарил книги библиотеке в Нижнекамске.

Защитник « » посетил Центральную городскую библиотеку имени Габдуллы Тукая.

Хоккеист в рамках своего социального проекта «Сектор 98» подарил библиотеке книги, среди которого были не только про спорт, но и из числа классической литературы. Некоторые подаренные книги Михаил подписал как «рекомендации к прочтению»

Сотрудники библиотеки провели Михаилу Сергчеву экскурсию, рассказали, как проводят встречи читателей с известными деятелями кино и театра, писателями и поэтами.

«Сейчас читаю «Джентльмен в Москве» про графа. Очень интересно», – ответил хоккеист на вопрос о том, что читает на данный момент.

«Дома есть библиотека, жена читает по три книги за раз. У меня одна книга в месяц, своя библиотека растет», – добавил .