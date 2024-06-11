Сергачев рассказал, что читает «Джентльмен в Москве». Защитник «Тампы» подарил книги библиотеке в Нижнекамске

Теги Нефтехимик Тампа-Бэй НХЛ КХЛ Михаил Сергачев Хоккей

Михаил Сергачев подарил книги библиотеке в Нижнекамске.

Защитник «Тампы» посетил Центральную городскую библиотеку имени Габдуллы Тукая.

Хоккеист в рамках своего социального проекта «Сектор 98» подарил библиотеке книги, среди которого были не только про спорт, но и из числа классической литературы. Некоторые подаренные книги Михаил подписал как «рекомендации к прочтению»

Сотрудники библиотеки провели Михаилу Сергчеву экскурсию, рассказали, как проводят встречи читателей с известными деятелями кино и театра, писателями и поэтами.

«Сейчас читаю «Джентльмен в Москве» про графа. Очень интересно», – ответил хоккеист на вопрос о том, что читает на данный момент.

«Дома есть библиотека, жена читает по три книги за раз. У меня одна книга в месяц, своя библиотека растет», – добавил Михаил Сергачев.

3 комментария
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Клюква, что книга, что сериал.
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помню он про братьев Карамазовых рассказывал. Я купил, мне очень не понравилось, дело вкуса конечно..не то что бы я классику не уважал. но там пол книги про церковь 🥲
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Лучше уж чем ничего, так держать!

Книгу жене подарил год назад, ей понравилось.
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