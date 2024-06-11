«Эдмонтон» нанес 1 бросок с максимальной опасностью во 2-м матче финала Кубка Стэнли, у «Флориды» их 6

«Флорида» нанесла больше опасных бросков во втором матче финала НХЛ, чем «Эдмонтон».

«Пантерс» обыграли «Ойлерс» (4:1, 2-0) во втором матче финальной серии Кубка Стэнли.

В этой игре «Флорида» превзошла соперника по статистике бросков с максимальной опасностью – 6 против 1 у « ». Общий счет по броскам в створ – 29:19.

В первом матче серии «Эдмонтон» выполнил 16 опасных бросков по воротам, « » – 6. Тот матч канадский клуб проиграл 0:3.

«Эдмонтон» до финала реализовывал почти 40% большинства. Против «Флориды» не заходит ничего