«Эдмонтон» нанес 1 бросок с максимальной опасностью во 2-м матче финала Кубка Стэнли, у «Флориды» их 6
«Флорида» нанесла больше опасных бросков во втором матче финала НХЛ, чем «Эдмонтон».
«Пантерс» обыграли «Ойлерс» (4:1, 2-0) во втором матче финальной серии Кубка Стэнли.
В этой игре «Флорида» превзошла соперника по статистике бросков с максимальной опасностью – 6 против 1 у «Эдмонтона». Общий счет по броскам в створ – 29:19.
В первом матче серии «Эдмонтон» выполнил 16 опасных бросков по воротам, «Флорида» – 6. Тот матч канадский клуб проиграл 0:3.
«Эдмонтон» до финала реализовывал почти 40% большинства. Против «Флориды» не заходит ничего