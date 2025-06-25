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«Тампа» не продлит контракт с Эткинсоном. 36-летний форвард станет свободным агентом

«Тампа» не продлит контракт с Кэмом Эткинсоном.

Об этом сообщает инсайдер The Fourth Period Дэвид Паньотта. 36-летний форвард станет свободным агентом.

Эткинсон перешел в «Лайтнинг» летом 2024 года. Он провел за клуб 39 матчей в регулярном чемпионате и набрал 9 (4+5) очков.

В плей-офф нападающий не участвовал. Он получил 900 тысяч долларов за минувший сезон.

«Тампа», «Рейнджерс», «Коламбус», «Ванкувер», «Айлендерс» и «Чикаго» интересуются Петеркой. «Баффало» рассмотрит обмен форварда на готовых игроков (The Fourth Period)

Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер The Fourth Period
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