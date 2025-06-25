«Вашингтон» готов обменять пик 1-го раунда драфта-2025: «Все зависит от предложений. Если сделка усилит команду – стоит идти на это»
«Вашингтон» может обменять пик первого раунда драфта НХЛ-2025.
Церемония выбора новичков состоится 27 и 28 июня в Лос-Анджелесе. «Кэпиталс» будут выбирать под 27-м общим номером.
«Да, всегда есть вероятность обмена пика. Если появится возможность совершить сделку, которая усилит команду, стоит идти на это.
Все зависит от того, что другие команды предложат нам в ближайшие дни», – сказал помощник генменеджера «Вашингтона» Росс Махоуни.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: RMNB
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