«Вашингтон» готов обменять пик 1-го раунда драфта-2025: «Все зависит от предложений. Если сделка усилит команду – стоит идти на это»

«Вашингтон» может обменять пик первого раунда драфта НХЛ-2025.

Церемония выбора новичков состоится 27 и 28 июня в Лос-Анджелесе. «Кэпиталс» будут выбирать под 27-м общим номером.

«Да, всегда есть вероятность обмена пика. Если появится возможность совершить сделку, которая усилит команду, стоит идти на это.

Все зависит от того, что другие команды предложат нам в ближайшие дни», – сказал помощник генменеджера «Вашингтона » Росс Махоуни.

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