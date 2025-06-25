«Локомотив» заплатит Фроузу 26 млн рублей за сезон. Еще 15 млн – бонусы за достижения (Иван Богун)

Байрон Фроуз заработает 26 млн рублей в «Локомотиве» за следующий сезон.

Ранее 34-летний нападающий продлил контракт с ярославским клубом на год.

По данным журналиста «Спорт-Экспресса» Ивана Богуна, Фроуз гарантированно получит 26 млн рублей за сезон-2025/26. Еще 15 млн предусмотрено в качестве бонусов.

Форвард набрал 33 (17+16) очка в 61 матче Фонбет чемпионата КХЛ. Он выигрывал 59,6% вбрасываний.

В Кубке Гагарина на счету Фроуза 8 (4+4) очков в 19 играх за «Локомотив », а также 62% выигранных вбрасываний.

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