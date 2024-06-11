Беттмэн про неучастие Чехии на Турнире четырех наций: «Другим странам не хватает игроков в НХЛ»

Теги Гэри Беттмэн Сборная Чехии по хоккею НХЛ Турнир четырех наций НХЛ Хоккей

Гэри Беттмэн объяснил, почему сборная Чехии не сыграет на Турнире четырех наций.

С 12 по 20 февраля 2025 года в Монреале и Бостоне состоится международный турнир, организованный НХЛ. В нем сыграют сборные Канады, США, Швеции и Финляндии.

«Против этого [участия сборной Чехии] есть два аргумента. Во-первых, турнир нужно провести в короткий период времени, поэтому нам пришлось выбрать ограниченное количество команд.

«А потом – другим странам не хватает игроков в НХЛ. Мы хотели, чтобы на турнире играли хоккеисты из нашей лиги. Эти четыре страны подошли лучше всего», – сказал комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн.

В нынешнем сезоне 14 чешских хоккеистов провели более 40 матчей в НХЛ.

10 комментариев
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России хватает
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Когда Гашек выступал против участия сборной России по хоккею где бы то ни было, он немного не это имел в виду :)
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В принципе из Чехии можно было набрать состав, но пришлось бы играть в 5 защитников. На крайняк, если в АХЛ есть защитники из Чехии, можно было бы оттуда подтянуть.
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И правильна .. и верно!!Комиссионеру лучшей лиги Вселенной,виднее как надо!!"
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Ответ rent56
России хватает
Отказались бы шведы и финны
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А что скажет Джокер по этому поводу
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Могли бы сделать сборную России из игроков нхл без связи с фхр
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Пастрняк говорил про Чехословакию.
Здесь бы уже защитников набралось.
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турнир длится неделю. 4 команды в один круг - 6 игр. одна игра в один день - нормально. 5 команд уже 10 игру уже надо по 2 на день играть
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