Беттмэн про неучастие Чехии на Турнире четырех наций: «Другим странам не хватает игроков в НХЛ»

Гэри Беттмэн объяснил, почему сборная Чехии не сыграет на Турнире четырех наций.

С 12 по 20 февраля 2025 года в Монреале и Бостоне состоится международный турнир, организованный НХЛ. В нем сыграют сборные Канады, США, Швеции и Финляндии.

«Против этого [участия сборной ] есть два аргумента. Во-первых, турнир нужно провести в короткий период времени, поэтому нам пришлось выбрать ограниченное количество команд.

«А потом – другим странам не хватает игроков в НХЛ. Мы хотели, чтобы на турнире играли хоккеисты из нашей лиги. Эти четыре страны подошли лучше всего», – сказал комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн.

В нынешнем сезоне 14 чешских хоккеистов провели более 40 матчей в НХЛ.