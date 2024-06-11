«Каролина» не пригласит нового генменеджера со стороны. Тулски будет утвержден в этой роли (Фрэнк Серавалли)

Теги Каролина НХЛ Эрик Тулски Хоккей

«Каролина» не будет приглашать нового генменеджера со стороны.

Клуб уведомил кандидатов на эту должность, что планирует заполнить вакансию за счет внутренних резервов. 

Инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли сообщает, что исполняющий обязанности генменеджера «Харрикейнс» Эрик Тулски будет утвержден в этой роли. 

Тулски работает в «Каролине» с 2014 года. В 2020 году он стал помощником генерального менеджера. Ранее он получил степень бакалавра химии и физики в Гарварде, а также степень доктора философии в Калифорнийском университете. 

Он стал исполняющим обязанности генменеджера после ухода Дона Уодделла. 

Клуб из Роли не пропускает плей-офф с 2018 года. В минувшем сезоне он вылетел во 2-м раунде, уступив «Рейнджерс». 

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий