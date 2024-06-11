«Каролина» не пригласит нового генменеджера со стороны. Тулски будет утвержден в этой роли (Фрэнк Серавалли)

«Каролина» не будет приглашать нового генменеджера со стороны.

Клуб уведомил кандидатов на эту должность, что планирует заполнить вакансию за счет внутренних резервов.

Инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли сообщает, что исполняющий обязанности генменеджера «Харрикейнс» Эрик Тулски будет утвержден в этой роли.

Тулски работает в «Каролине» с 2014 года. В 2020 году он стал помощником генерального менеджера. Ранее он получил степень бакалавра химии и физики в Гарварде, а также степень доктора философии в Калифорнийском университете.

Он стал исполняющим обязанности генменеджера после ухода Дона Уодделла.

Клуб из Роли не пропускает плей-офф с 2018 года. В минувшем сезоне он вылетел во 2-м раунде, уступив «Рейнджерс».