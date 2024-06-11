Джим Нилл из «Далласа» во 2-й раз подряд выиграл приз лучшему генменеджеру сезона НХЛ

Теги рейтинги Флорида Ванкувер Даллас Лу Ламорелло НХЛ Джим Нилл Билл Зито Патрик Альвин Хоккей

Джим Нилл во 2-й раз подряд выиграл приз лучшему генменеджеру сезона НХЛ.

Генеральный менеджер «Старс» опередил в голосовании своих коллег Билла Зито («Флорида») и Патрика Альвина («Ванкувер»). 

Обладатель награды определялся по итогам голосования среди генеральных менеджеров НХЛ, представителей лиги и журналистов. Оно состоялось после второго раунда плей-офф Кубка Стэнли.

В текущем сезоне «Даллас» занял первую позицию в таблице Западной конференции, набрав 113 очков при 52 победах в 82 играх регулярного чемпионата. Команда дошла до финала Западной конференции в третий раз за последние пять сезонов. 

На рынке свободных агентов в прошлое межсезонье клуб подписал форвардов Мэтта Дюшена, Сэма Стила и Крэйга Смита, а на дедлайне выменял защитника Криса Танева. 

66-летний Нилл выиграл приз Джима Грегори (вручается с 2010 года) во 2-й раз подряд, повторив достижение Лу Ламорелло из «Айлендерс» (получил награду по итогам сезонов-2019/20 и 2020/21). 

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4 комментария
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Конструктор хорошую машину собрал, но не самовоз, поэтому опять без чемпионства.
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Заслуженно!!!!
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Не понятно как именно это определяют, Флорида два года в финале, сейчас могут взять кубок, их менеджер тоже собрал хорошую побеждающую команду.
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