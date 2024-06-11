Джим Нилл из «Далласа» во 2-й раз подряд выиграл приз лучшему генменеджеру сезона НХЛ

Джим Нилл во 2-й раз подряд выиграл приз лучшему генменеджеру сезона НХЛ.

Генеральный менеджер «Старс» опередил в голосовании своих коллег Билла Зито (« ») и Патрика Альвина (« »).

Обладатель награды определялся по итогам голосования среди генеральных менеджеров , представителей лиги и журналистов. Оно состоялось после второго раунда плей-офф Кубка Стэнли.

В текущем сезоне « » занял первую позицию в таблице Западной конференции, набрав 113 очков при 52 победах в 82 играх регулярного чемпионата. Команда дошла до финала Западной конференции в третий раз за последние пять сезонов.

На рынке свободных агентов в прошлое межсезонье клуб подписал форвардов Мэтта Дюшена, Сэма Стила и Крэйга Смита, а на дедлайне выменял защитника Криса Танева.

66-летний Нилл выиграл приз Джима Грегори (вручается с 2010 года) во 2-й раз подряд, повторив достижение Лу Ламорелло из «Айлендерс» (получил награду по итогам сезонов-2019/20 и 2020/21).