Нилл, Зито и Альвин – финалисты на приз лучшему генменеджеру сезона НХЛ. Генменеджер «Далласа» номинирован в рекордный 4-й раз
Определены претенденты на приз лучшему генеральному менеджеру сезона НХЛ.
В тройку финалистов попали Билл Зито («Флорида»), Джим Нилл («Даллас») и Патрик Альвин («Ванкувер»).
Голосование за награду проводилось среди генеральных менеджеров НХЛ, представителей лиги и журналистов по завершении второго раунда плей-офф Кубка Стэнли.
В нынешнем сезоне «Флорида» заняла третье место в таблице Восточной конференции (первое – в Атлантическом дивизионе), набрав 110 очков при 52 победах в 82 матчах регулярного чемпионата. Команда вышла в полуфинал Восточной конференции. Зито номинирован на приз в третий раз.
«Даллас» занял первую позицию в таблице Западной конференции, набрав 113 очков при 52 победах в 82 играх регулярного чемпионата. Команда дошла до финала Западной конференции в третий раз за последние пять сезонов. Нилл номинирован на награду в рекордный четвертый раз. Ранее он выиграл приз в сезоне-2022/23.
«Ванкувер» расположился на третьей строчке в таблице Западной конференции (на первом – в Тихоокеанском дивизионе), набрав 109 очков при 50 победах в 82 матчах регулярного чемпионата. В этом сезоне команда вышла в финал Западной конференции. Альвин впервые номинирован на награду.