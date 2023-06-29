Нилл из «Далласа» признан лучшим генменеджером сезона НХЛ

Теги рейтинги Бостон Флорида Даллас НХЛ Джим Нилл Дон Суини Билл Зито Хоккей

Джим Нилл из «Далласа» стал лучшим генеральным менеджером в сезоне НХЛ.

За обладателя приза имени Джима Грегори голосовали генеральные менеджеры клубов, представители руководства лиги и журналисты.

В отличие от других призов, голосование проходило после второго раунда Кубка Стэнли.

Каждый из выборщиков называл тройку кандидатов.

Нилл набрал 91 балл при 12 первых, 9 вторых и 4 третьих местах.

Он опередил Дона Суини из «Бостона» (83 баллов, 12-6-5) и Билла Зито из «Флориды» (46, 4-6-8).

«Даллас» в регулярном чемпионате набрал 108 очков в 82 играх и занял 4-е место в таблице Запада. В плей-офф клуб обыграл «Миннесоту» (4-2) и «Сиэтл» (4-3). В финале Запада команда уступила Вегасу (2-4).

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
gangstarr
Прошел бы Бостон дальше, выбрали бы из Бостона. А вообще по моему имхо, должен быть гм из Вегаса
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Балабанов
За Дадонова ;)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
iron_m
Ответ gangstarr
Прошел бы Бостон дальше, выбрали бы из Бостона. А вообще по моему имхо, должен быть гм из Вегаса
Только Нью-Джерси!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кавабунга Шреддоголовый
А вот это правильный выбор. Весь этот Даллас собран им за последние годы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий