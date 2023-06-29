Нилл из «Далласа» признан лучшим генменеджером сезона НХЛ

Джим Нилл из «Далласа» стал лучшим генеральным менеджером в сезоне НХЛ.

За обладателя приза имени Джима Грегори голосовали генеральные менеджеры клубов, представители руководства лиги и журналисты.

В отличие от других призов, голосование проходило после второго раунда Кубка Стэнли.

Каждый из выборщиков называл тройку кандидатов.

набрал 91 балл при 12 первых, 9 вторых и 4 третьих местах.

Он опередил из « » (83 баллов, 12-6-5) и Билла Зито из «Флориды» (46, 4-6-8).

« » в регулярном чемпионате набрал 108 очков в 82 играх и занял 4-е место в таблице Запада. В плей-офф клуб обыграл «Миннесоту» (4-2) и «Сиэтл» (4-3). В финале Запада команда уступила Вегасу (2-4).