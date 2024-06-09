Каменский об Овечкине: «Поможет «Вашингтону» выиграть Кубок Стэнли, если будет сильный подбор игроков. Он классный хоккеист и знает, как побеждать»

Теги Вашингтон Кубок Стэнли Александр Овечкин НХЛ Валерий Каменский КХЛ Р-Спорт Хоккей

Валерий Каменский считает, что Александр Овечкин может еще выиграть Кубок Стэнли.

«Вашингтон» Овечкина уступил «Рейнджерс» в первом раунде плей-офф с общим счетом в серии – 0:4.

«В НХЛ всегда тяжело предугадать, кто выиграет. Тем более что выигрывает или проигрывает не один Овечкин, а вся команда.

Если будет сильный подбор игроков, Овечкин, естественно, сможет помочь команде выиграть. Он классный игрок и знает, как побеждать», – сказал президент по развитию Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Валерий Каменский.

В 2018 году Александр Овечкин в составе «Вашингтона» выиграл Кубок Стэнли. В финальной серии плей-офф команда одержала победу над «Вегасом» со счетом 4-1.

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