Каменский об Овечкине: «Поможет «Вашингтону» выиграть Кубок Стэнли, если будет сильный подбор игроков. Он классный хоккеист и знает, как побеждать»

Валерий Каменский считает, что Александр Овечкин может еще выиграть Кубок Стэнли.

«Вашингтон» Овечкина уступил «Рейнджерс» в первом раунде плей-офф с общим счетом в серии – 0:4.

«В всегда тяжело предугадать, кто выиграет. Тем более что выигрывает или проигрывает не один Овечкин, а вся команда.

Если будет сильный подбор игроков, Овечкин, естественно, сможет помочь команде выиграть. Он классный игрок и знает, как побеждать», – сказал президент по развитию Континентальной хоккейной лиги ( ) Валерий Каменский.

В 2018 году в составе « » выиграл . В финальной серии плей-офф команда одержала победу над «Вегасом» со счетом 4-1.