Валерий Каменский: «Бобровский – лучший вратарь НХЛ. Желаю выиграть Кубок Стэнли, тогда он сможет получить все лучшие призы»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Сергей Бобровский НХЛ Валерий Каменский КХЛ Р-Спорт Хоккей

Валерий Каменский назвал Сергея Бобровского лучшим вратарем НХЛ.

Вратарь «Флориды» отразил все 32 броска в первом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (3:0, 1-0).

«Считаю Бобровского лучшим вратарем [в НХЛ]. Он своей игрой однозначно заслуживает это звание.

Конечно, надо дождаться конца серии, но очень хочется пожелать ему выиграть Кубок Стэнли. Тогда он точно сможет получить все лучшие призы», – сказал вице-президент КХЛ по развитию и обладатель Кубка Стэнли.

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