Валерий Каменский: «Бобровский – лучший вратарь НХЛ. Желаю выиграть Кубок Стэнли, тогда он сможет получить все лучшие призы»
Валерий Каменский назвал Сергея Бобровского лучшим вратарем НХЛ.
Вратарь «Флориды» отразил все 32 броска в первом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (3:0, 1-0).
«Считаю Бобровского лучшим вратарем [в НХЛ]. Он своей игрой однозначно заслуживает это звание.
Конечно, надо дождаться конца серии, но очень хочется пожелать ему выиграть Кубок Стэнли. Тогда он точно сможет получить все лучшие призы», – сказал вице-президент КХЛ по развитию и обладатель Кубка Стэнли.
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