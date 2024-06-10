Зарплата Шалунова в «Локомотиве» – 85 млн рублей в год (Михаил Зислис)

Теги Локомотив Игорь Никитин Шуми Бабаев КХЛ Максим Шалунов Михаил Зислис Спорт-Экспресс деньги Хоккей

Зарплата Максима Шалунова в «Локомотиве» составит 85 млн рублей в год.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.

Ранее стало известно, что Шалунов продлил контракт с «Локомотивом» на 2 года.

«По моей информации, зарплата Шалунова по новому контракту составит 85 миллионов рублей в год. Многовато, даже учитывая схематичный стиль Игоря Никитина, который не позволяет нападающим набирать большое количество очков. Но клубный менеджмент придерживается принципа не искать добра от добра. Вряд ли в Ярославле, судя по последним годам, смогли бы удивить, найдя вариант получше и подешевле.

Агент Шуми Бабаев в очередной раз продемонстрировал, что умеет выбивать для своих клиентов шикарные условия», – написал Зислис.

В прошедшем регулярном чемпионате на счету Максима Шалунова 68 игр, в которых он набрал 36 (17+19) очков. В розыгрыше Кубка Гагарина форвард сыграл 17 матчей за «Локомотив», отметившись 6 (5+1) баллами.

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Конфликт с Радуловым обеспечен
0
0
0
И ведь не скажешь, что насосал!😉
0
0
0
Маразм
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий