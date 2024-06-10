Зарплата Шалунова в «Локомотиве» – 85 млн рублей в год (Михаил Зислис)

Зарплата Максима Шалунова в «Локомотиве» составит 85 млн рублей в год.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» .

Ранее стало известно, что Шалунов продлил контракт с «Локомотивом» на 2 года.

«По моей информации, зарплата Шалунова по новому контракту составит 85 миллионов рублей в год. Многовато, даже учитывая схематичный стиль , который не позволяет нападающим набирать большое количество очков. Но клубный менеджмент придерживается принципа не искать добра от добра. Вряд ли в Ярославле, судя по последним годам, смогли бы удивить, найдя вариант получше и подешевле.

Агент Шуми Бабаев в очередной раз продемонстрировал, что умеет выбивать для своих клиентов шикарные условия», – написал Зислис.

В прошедшем регулярном чемпионате на счету Максима Шалунова 68 игр, в которых он набрал 36 (17+19) очков. В розыгрыше Кубка Гагарина форвард сыграл 17 матчей за «Локомотив», отметившись 6 (5+1) баллами.