Канарейкин о Мальцеве: «Ждем от него прорыва в новом сезоне. Руководство «Спартака» в него верит»

Федор Канарейкин высказался об игре Михаила Мальцева за «Спартак».

«Во-первых, прошлый сезон для был определяющим, где он будет играть. Хорошо, что он продолжит карьеру в « », а не в другом клубе. Во-вторых, отдадим прошлый сезон на адаптацию.

В новом сезоне Континентальной хоккейной лиги мы ждем от него прорыва. Руководство в него верит, мы с надеждой смотрим в сезон, что он прибавит и будет основной, боевой единицей в первых двух звеньях. Пожелаем ему успехов!» – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.

В минувшем сезоне Михаил Мальцев был арендован московским клубом у «Лос‑Анджелеса». 26-летний игрок провел 16 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 11 (2+9) очков. В плей‑офф на его счету 3 (2+1) балла в 11 играх.