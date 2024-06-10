«Вегас» начал переговоры с Маршессо о новом контракте. У клуба есть только 1,19 млн долларов в платежке

Теги НХЛ Вегас Джонатан Маршессо Эллиотт Фридман Хоккей

«Вегас» и Джонатан Маршессо начали переговоры о новом контракте.

Действующее соглашение форварда с зарплатой 5 миллионов долларов в год рассчитано до завершения этого сезона.

«Я слышал от некоторых людей, что, по крайней мере, переговоры между сторонами начались. Я могу понять нервы и разочарование хоккеиста, но команды говорят: «У нас еще есть время».

Основываясь на некоторых вещах, которые я слышал, у меня сложилось впечатление, что, по крайней мере, переговоры начались», – сказал журналист Эллиотт Фридман.

На данный момент «Вегас» имеет свободных 1,19 миллиона долларов свободного пространства в платежной ведомости.

В нынешнем сезоне форвард набрал 69 (42+27) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

8 комментариев
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У Марка Стоуна сейчас снова болячку найдут и будет лечиться до старта плэйофф)
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ЗП + пожизненное место в LTIR
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На месте Баффало подсуетился, деньги есть - опытный и стабильный боец (как в регулярке так и плэйофф).
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Ответ Вадим Сидоров
На месте Баффало подсуетился, деньги есть - опытный и стабильный боец (как в регулярке так и плэйофф).
Сильно сомневаюсь, что он согласиться в это болото нырнуть, Алекс Так там первый год после обмена было попытался эту трясину раскачать, а после понял что бесполезно!
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Пора за опытом в Петербург.
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Продлят и обменяют осенью во флориду
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Ответ Вадим Сидоров
У Марка Стоуна сейчас снова болячку найдут и будет лечиться до старта плэйофф)
Надо попасть ещё туда)
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