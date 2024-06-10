«Вегас» начал переговоры с Маршессо о новом контракте. У клуба есть только 1,19 млн долларов в платежке
«Вегас» и Джонатан Маршессо начали переговоры о новом контракте.
Действующее соглашение форварда с зарплатой 5 миллионов долларов в год рассчитано до завершения этого сезона.
«Я слышал от некоторых людей, что, по крайней мере, переговоры между сторонами начались. Я могу понять нервы и разочарование хоккеиста, но команды говорят: «У нас еще есть время».
Основываясь на некоторых вещах, которые я слышал, у меня сложилось впечатление, что, по крайней мере, переговоры начались», – сказал журналист Эллиотт Фридман.
На данный момент «Вегас» имеет свободных 1,19 миллиона долларов свободного пространства в платежной ведомости.
В нынешнем сезоне форвард набрал 69 (42+27) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ.