Хо-Сэнг стал чемпионом ECHL с «Флоридой Эверблейдс». Бывший форвард «Салавата» набрал 1+17 в 22 играх в плей-офф

Джош Хо-Сэнг стал чемпионом ECHL с «Флоридой Эверблейдс».

Экс-форвард «Айлендерс» и « » присоединился к команде по ходу сезона.

28-летний нападающий провел за команду 11 матчей в регулярном чемпионате и набрал 15 (2+13) очков.

В 22 играх в плей-офф отметился 18 (1+17) баллами при полезности «+7».

«Флорида Эверблейдс» – 1-й клуб в истории ECHL, выигравший 3 титула подряд. На 5-й матч финала с «Канзасом» пришли 7910 зрителей