Хо-Сэнг стал чемпионом ECHL с «Флоридой Эверблейдс». Бывший форвард «Салавата» набрал 1+17 в 22 играх в плей-офф
Джош Хо-Сэнг стал чемпионом ECHL с «Флоридой Эверблейдс».
Экс-форвард «Айлендерс» и «Салавата Юлаева» присоединился к команде по ходу сезона.
28-летний нападающий провел за команду 11 матчей в регулярном чемпионате и набрал 15 (2+13) очков.
В 22 играх в плей-офф отметился 18 (1+17) баллами при полезности «+7».
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