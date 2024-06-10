Хо-Сэнг стал чемпионом ECHL с «Флоридой Эверблейдс». Бывший форвард «Салавата» набрал 1+17 в 22 играх в плей-офф

Теги Салават Юлаев ECHL Флорида Эверблейдс Джош Хо-Сэнг Хоккей

Джош Хо-Сэнг стал чемпионом ECHL с «Флоридой Эверблейдс».

Экс-форвард «Айлендерс» и «Салавата Юлаева» присоединился к команде по ходу сезона. 

28-летний нападающий провел за команду 11 матчей в регулярном чемпионате и набрал 15 (2+13) очков. 

В 22 играх в плей-офф отметился 18 (1+17) баллами при полезности «+7». 

«Флорида Эверблейдс» – 1-й клуб в истории ECHL, выигравший 3 титула подряд. На 5-й матч финала с «Канзасом» пришли 7910 зрителей

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6 комментариев
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Не бывший форвард, а легенда СЮ
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Хо - Хо - Хо! Неплохой распасовщик, но по прежнему мало играет.
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Ну хоть где-то стал чемпионом
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Загадочная история Хо-Сэнга
Думал, он уже завершил карьеру. Но нет
Возможно самый странный персонаж в истории КХЛ
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Ответ megaotstoi
Не бывший форвард, а легенда СЮ
Трутень пасечника Башарова.
+1
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Ответ Марат
Трутень пасечника Башарова.
Опечатка Баширова.
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