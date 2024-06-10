«Флорида Эверблейдс» – 1-й клуб в истории ECHL, выигравший 3 титула подряд. На 5-й матч финала с «Канзасом» пришли 7910 зрителей

«Флорида Эверблейдс» – 1-й клуб в истории ECHL, выигравший 3 титула подряд.

В финале клуб из штата Флорида обыграл «Канзас-Сити Маверикс» (4-1, 4:3 ОТ в пятом матче).

Победа в Кубке Келли стала для «Эверблейдс» 3-й подряд (рекорд лиги) и 4-й в истории клуба (тоже рекорд). Примечательно, что во всех трех финалах «Флорида» обыграла победителей регулярного чемпионата.

На пятый матч финала на домашней для клуба арене Hertz Arena собрались 7910 зрителей.

ECHL является третьей по рангу профессиональной лигой Северной Америки. В этом сезоне в лиге принимали участие 28 команд («Ньюфаундленд» снялся по ходу чемпионата).

В следующем сезоне к лиге присоединятся новые команды – «Блумингтон» (штат Иллинойс) и «Тахо Найт Монстерс» (штат Невада)