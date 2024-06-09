Шалагин получит 3,5 млн рублей, если наберет 30 очков в сезоне за «Металлург». Оклад форварда – 750 тысяч в месяц

Появились финансовые подробности контракта Михаила Шалагина с «Металлургом».

24-летний форвард заключил однолетний контракт с магнитогорским клубом.

По информации журналиста Артура Хайруллина, в соглашении и « » прописан бонус – если игрок наберет 30 очков в следующем сезоне Фонбет чемпионата КХЛ, то получит три с половиной миллиона рублей.

Базовый оклад хоккеиста составляет 750 тысяч рублей в месяц.

Прошлый сезон Шалагин провел в белорусской Экстралиге за солигорский «Шахтер». На его счету 64 матча и 90 (52+38) очков.

В КХЛ он играл за «Спартак», «Автомобилист» и минское «Динамо». Всего он провел 16 игр в лиге и набрал 2 (1+1) балла.