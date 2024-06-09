Верхэге забил 10-й победный гол в плей-офф НХЛ и делит 7-е место среди действующих игроков с Овечкиным и Перри

Картер Верхэге – 9-й действующий игрок с 10+ победными голами в плей-офф НХЛ.

Форвард «Флориды» открыл счет в первом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (3:0, 1-0). Этот гол в итоге стал победным в матче.

В текущем плей-офф на счету 28-летнего игрока стало 18 (10+8) очков в 18 играх при полезности «+3».

За карьеру в кубковых матчах – 52 (25+27) балла в 63 играх. Победный гол – 10-й.

По их числу делит 7-е место среди действующих игроков с («Вашингтон») и («Эдмонтон»).

Выше идут Джо Павелски («Даллас», 18, находится в списке, так как текущий сезон еще не закончен), Ондржей Палат («Нью-Джерси», 13), Евгений Малкин («Питтсбург», 13), Брэд Маршанд («Бостон», 13), Крис Крайдер («Рейнджерс», 12) и Патрик Кэйн («Детройт», 11).