Дмитрий Шевченко приглашал Кессела в «Амур» в соцсети в 2023-м. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли ответил: «Слишком далеко»

Хоккеист «Амура» рассказал, как приглашал Фила Кессела в хабаровский клуб.

36-летний форвард – трехкратный обладатель Кубка Стэнли (с «Питтсбургом» в 2016-м и 2017-м, с «Вегасом» в 2023-м). Он пропустил сезон-2023/24.

Кессел – рекордсмен по числу игр подряд без пропусков в регулярных чемпионатах (1064, серия продолжается с октября 2009 года). Американец провел в регулярных чемпионатах НХЛ 1286 матчей и набрал 992 (413+579) очка. В плей-офф – 100 игр и 83 (34+49) балла.

«Вчера мы с парнями опять беспредел устраивали в клубном канале 😂. Вроде бы Грач ( – Sports) вспомнил про то, как я прошлом сезоне приглашал в команду . Ну и люди попросили детали.

Рассказываю. Мы приехали в Нижнекамск осенью, а у нас на то время много травмированных было. Понятно, что руководство этим вопросом занималось, искали игроков.

Но вот мы сидим на обеде и с парнями обсуждаем, кого из свободных агентов можно позвать. Я говорю, Кессел вроде не играет нигде. Проверили – не играет. Ну я сразу нашел его в одной соцсети не очень разрешенной 😂 и написал. Трехкратному обладателю Кубка Стэнли, лучшему бомбардиру Олимпиады. Чтобы вы понимали, мы вообще не знакомы. Абсолютно.

Короче, написал, поржали, забыли. А он через пару дней ответил! 🔥Спросил, что за команда? Я ему расклад дал, расписал как мог. Он потом ответил, что это [слишком] далеко.

Вадиму Анатольевичу Покотило (генменеджер «Амура» – Sports) рассказал, посмеялись, и на этом мой опыт скаута закончился 🤪. Но навык остался, так что могу еще кому-нибудь написать 😉.

Кто будет шутить над уровнем моего английского – забаню. Шутка 😂. На курсы сейчас хожу», – написал форвард « » .

Изображения: t.me/ShevaDM_95/129