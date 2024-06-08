Экхольм о 2-м финале Кубка Стэнли: «Надо попытаться выжать все возможное – никогда не знаешь, будет ли он последним для тебя. Я не молодею»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Маттиас Экхольм Хоккей

Маттиас Экхольм высказался об участии во втором финале Кубка Стэнли.

«Эдмонтон» встретится с «Флоридой» в финальной серии турнира. Первая игра состоится 9 июня и начнется в 03:00 по московскому времени. 

«Определенно, на данном этапе моей карьеры я не воспринимаю это как должное, но я очень рад вернуться и воодушевлен. 

Я бы не сказал, что испытываю какие-либо сожаления по поводу финала [2017 года], но в то же время, надо попытаться выжать из этого финала все возможное, потому что никогда не знаешь, будет ли он последним для тебя. Я не молодею», – сказал защитник канадской команды. 

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