Экхольм о 2-м финале Кубка Стэнли: «Надо попытаться выжать все возможное – никогда не знаешь, будет ли он последним для тебя. Я не молодею»

Маттиас Экхольм высказался об участии во втором финале Кубка Стэнли.

« » встретится с «Флоридой» в финальной серии турнира. Первая игра состоится 9 июня и начнется в 03:00 по московскому времени.

«Определенно, на данном этапе моей карьеры я не воспринимаю это как должное, но я очень рад вернуться и воодушевлен.

Я бы не сказал, что испытываю какие-либо сожаления по поводу финала [2017 года], но в то же время, надо попытаться выжать из этого финала все возможное, потому что никогда не знаешь, будет ли он последним для тебя. Я не молодею», – сказал защитник канадской команды.