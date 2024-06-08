Кадейкин о Гру: «Любой новый человек – это новый опыт, свежая кровь, свежее дыхание в нашей лиге. У североамериканских специалистов собственная философия»

Александр Кадейкин поделился ожиданиями от работы с Бенуа Гру.

– Вам интересно будет поработать под руководством канадского тренера Бенуа Гру?

– Под руководством любого тренера интересно, у каждого свое видение и свои взгляды на игроков и на команду. Понятно, что у североамериканских специалистов собственная философия, они под другим углом смотрят на некоторые вещи. Тем более в последние годы иностранцы почти не едут в Россию, так что должно быть интересно. Любой новый человек – это всегда новый опыт, это свежая кровь, свежее дыхание в нашей лиге.

– Появлялась информация, что Гру позвонил всем игрокам «Трактора». С вами он тоже общался?

– Да, мы созванивались, это было где-то две недели назад. Как я понял, он со всеми разговаривал по списку. Это было больше ознакомительное общение, чтобы к сборам уже было какое-то представление и сложившийся контакт. Обменялись планами на лето и на подготовку. Рассказал о своей концепции, общем видении игры, но без деталей, – сказал нападающий « ».