Артем Щучинов: «Гру посоветовал учить английский. Он отметил, что в «Тракторе» будут играть лучшие, несмотря на возраст»

Теги Трактор КХЛ Бенуа Гру Артем Щучинов Хоккей

Артем Щучинов оценил назначение Бенуа Гру главным тренером «Трактора».

– Где вас застала новость о назначении на пост главного тренера канадского специалиста Бенуа Гру?

– Я просто увидел пост в клубных социальных сетях.

Мы с ним уже созвонились, пообщались и рассказали о себе. Тренер сказал, что он будет требовать в новом сезоне.

– В разговоре были озвучены ваши перспективы в первой команде?

– Единственное, что мне посоветовал Бенуа Гру – надо учить английский. Еще он отметил, что в «Тракторе» будут играть лучшие, несмотря на возраст.

– Языкового барьера не боитесь?

– Я не силен в разговорном английском, но знаю разные хоккейные термины.

Сейчас занимаюсь с репетитором, учу язык. Он все равно понадобится в будущем.

В самом «Тракторе» многие знают английский. Иногда просил партнеров мне что-то перевести (улыбается).

Во время завтраков на арене садился рядом с иностранцами – было интересно их послушать, – сказал защитник «Трактора» Артем Щучинов.

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