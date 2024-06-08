Кадейкин о продлении сезона КХЛ: «Супер, классное решение. Теперь сравниваемся по срокам с Северной Америкой. Грех не взять то, что работает и проверено»

Теги Трактор КХЛ Александр Кадейкин календарь Хоккей

Александр Кадейкин прокомментировал продление сезона КХЛ.

– Лига продлила следующий сезон на месяц, до июня. Вы это поддерживаете?

– Это супер, классное решение. Я двумя руками за. Май, когда уже тепло на улице, – это лучшее время, чтобы играть важные матчи. Теперь мы сравниваемся по срокам с Северной Америкой. Там собираются за месяц до чемпионата и заканчивают за два месяца до сборов, и у нас будет так же. Это уже годами проверенная система. Грех не взять то, что работает и что уже проверено.

– Противники этой системы спрашивают, что будет, когда сборная России вернется на чемпионаты мира.

– Можно много причин найти, но надо отталкиваться от сегодняшнего дня. Если есть возможность откатать такую систему, то почему бы этим не воспользоваться. Когда сборная вернется, тогда уже можно будет обсуждать. У нас будет старый и новый опыт и появится возможность сравнить. Так что в любом случае это хорошая идея, – сказал нападающий «Трактора». 

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