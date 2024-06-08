Хайман о переходе в «Эдмонтон»: «Провел бы всю карьеру в «Торонто», но когда дверь закрылась, захотел приехать именно сюда. Лучшее решение в жизни»
Зак Хайман вспомнил о своем переходе в «Эдмонтон» из «Торонто» в 2021 году.
Форвард выступал за «Лифс» с 2015 по 2021 годы. Клуб не стал предлагать ему новый контракт.
В итоге Хайман подписал 7-летнее соглашение с «Ойлерс» с кэпхитом 5,5 миллиона долларов.
«Уйти из «Торонто» было легко, потому что это не было моим решением. Дело было не в деньгах. Мне бы хотелось провести в «Торонто» всю карьеру. Я там родился и вырос.
Но когда дверь закрылась, и «Эдмонтон» проявил интерес, я захотел приехать именно сюда. Это было лучшим решением в моей жизни», – сказал нападающий.
В текущем сезоне 31-летний Хайман забросил 54 шайбы в 80 играх в регулярном чемпионате НХЛ. В плей-офф у него 14 голов в 18 играх.