Фридман о Задорове: «Ванкувер» должен дать ему столько денег, сколько он хочет. Выйдя на рынок, Никита может получить больше, чем дают «Кэнакс» сейчас»
Эллиотт Фридман считает, что Никита Задоров должен получать больше в «Ванкувере».
«Кэнакс» проиграли «Эдмонтону» (3-4 в серии) во втором раунде Кубка Стэнли.
В плей-офф российский защитник набрал 8 (4+4) очков при полезности «плюс 3» в 13 матчах.
«Я считаю, что сумма, которую получает Задоров, даже меньше той, какую он мог бы получить на открытом рынке, чтобы остаться в «Ванкувере». Мне кажется, что «Ванкувер» не так уж далек от этой суммы, но они пока ее не достигли.
Я думаю, Задоров знает, что если он выйдет на открытый рынок, он будет доволен предложениями, которые там найдутся, так что теперь «Кэнакс» должны дать, сколько он хочет», – сказал инсайдер Эллиот Фридман.