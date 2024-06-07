Фридман о Задорове: «Ванкувер» должен дать ему столько денег, сколько он хочет. Выйдя на рынок, Никита может получить больше, чем дают «Кэнакс» сейчас»

Эллиотт Фридман считает, что Никита Задоров должен получать больше в «Ванкувере».

«Кэнакс» проиграли «Эдмонтону» (3-4 в серии) во втором раунде Кубка Стэнли.

В плей-офф российский защитник набрал 8 (4+4) очков при полезности «плюс 3» в 13 матчах.

«Я считаю, что сумма, которую получает , даже меньше той, какую он мог бы получить на открытом рынке, чтобы остаться в «Ванкувере». Мне кажется, что « » не так уж далек от этой суммы, но они пока ее не достигли.

Я думаю, Задоров знает, что если он выйдет на открытый рынок, он будет доволен предложениями, которые там найдутся, так что теперь «Кэнакс» должны дать, сколько он хочет», – сказал инсайдер .