Фридман о Задорове: «Ванкувер» должен дать ему столько денег, сколько он хочет. Выйдя на рынок, Никита может получить больше, чем дают «Кэнакс» сейчас»

Теги Кубок Стэнли Ванкувер НХЛ Никита Задоров Эллиотт Фридман Хоккей

Эллиотт Фридман считает, что Никита Задоров должен получать больше в «Ванкувере».

«Кэнакс» проиграли «Эдмонтону» (3-4 в серии) во втором раунде Кубка Стэнли.

В плей-офф российский защитник набрал 8 (4+4) очков при полезности «плюс 3» в 13 матчах.

«Я считаю, что сумма, которую получает Задоров, даже меньше той, какую он мог бы получить на открытом рынке, чтобы остаться в «Ванкувере». Мне кажется, что «Ванкувер» не так уж далек от этой суммы, но они пока ее не достигли.

Я думаю, Задоров знает, что если он выйдет на открытый рынок, он будет доволен предложениями, которые там найдутся, так что теперь «Кэнакс» должны дать, сколько он хочет», – сказал инсайдер Эллиот Фридман.

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1 комментарий
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Ага, и ещё желательно лет на 7 контракт!))
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