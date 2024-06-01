Задоров о поражении в плей-офф: «Было много мыслей, гнева. Но гнев делает сильнее. Чувствую мотивацию вложить всю душу в попытку выиграть Кубок Стэнли»
Никита Задоров рассказал, как отреагировал на поражение в плей-офф.
«Ванкувер» проиграл «Эдмонтону» (3-4 в серии) во втором раунде Кубка Стэнли.
«После седьмой игры я почти не спал той ночью. У меня было много мыслей в голове. Много гнева. Гнев делает вас одержимыми победой.
У вас есть цель, есть мечта, и вы ее видите. Это близко. Она рядом. Мы люди.
Но о своей жизни во время плей-офф ты даже не думаешь. Это делает вас одержимыми, и мышление совершенно другое.
Поэтому, когда однажды ты проигрываешь седьмую игру и все рушится, создается впечатление, что у вас нет цели.
Но этот гнев делает сильнее, и я чувствую, что сейчас у меня появляется больше мотивации остаться в «Ванкувере» – или в другой команде – и вложить в это все силы.
Вложить всю душу, всю энергию в попытку выиграть Кубок Стэнли», – приводит Sportsnet слова защитника «Ванкувера» Никиты Задорова.
Какая вся страна болеет-то за Задорова?