Задоров о поражении в плей-офф: «Было много мыслей, гнева. Но гнев делает сильнее. Чувствую мотивацию вложить всю душу в попытку выиграть Кубок Стэнли»

Никита Задоров рассказал, как отреагировал на поражение в плей-офф.

«Ванкувер» проиграл « » (3-4 в серии) во втором раунде Кубка Стэнли.

«После седьмой игры я почти не спал той ночью. У меня было много мыслей в голове. Много гнева. Гнев делает вас одержимыми победой.

У вас есть цель, есть мечта, и вы ее видите. Это близко. Она рядом. Мы люди.

Но о своей жизни во время плей-офф ты даже не думаешь. Это делает вас одержимыми, и мышление совершенно другое.

Поэтому, когда однажды ты проигрываешь седьмую игру и все рушится, создается впечатление, что у вас нет цели.

Но этот гнев делает сильнее, и я чувствую, что сейчас у меня появляется больше мотивации остаться в «Ванкувере» – или в другой команде – и вложить в это все силы.

Вложить всю душу, всю энергию в попытку выиграть », – приводит Sportsnet слова защитника « » .