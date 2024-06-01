Задоров о поражении в плей-офф: «Было много мыслей, гнева. Но гнев делает сильнее. Чувствую мотивацию вложить всю душу в попытку выиграть Кубок Стэнли»

Теги Кубок Стэнли Ванкувер Эдмонтон НХЛ Никита Задоров Хоккей

Никита Задоров рассказал, как отреагировал на поражение в плей-офф.

«Ванкувер» проиграл «Эдмонтону» (3-4 в серии) во втором раунде Кубка Стэнли.

«После седьмой игры я почти не спал той ночью. У меня было много мыслей в голове. Много гнева. Гнев делает вас одержимыми победой.

У вас есть цель, есть мечта, и вы ее видите. Это близко. Она рядом. Мы люди.

Но о своей жизни во время плей-офф ты даже не думаешь. Это делает вас одержимыми, и мышление совершенно другое.

Поэтому, когда однажды ты проигрываешь седьмую игру и все рушится, создается впечатление, что у вас нет цели.

Но этот гнев делает сильнее, и я чувствую, что  сейчас у меня появляется больше мотивации остаться в «Ванкувере» – или в другой команде – и вложить в это все силы.

Вложить всю душу, всю энергию в попытку выиграть Кубок Стэнли», – приводит Sportsnet слова защитника «Ванкувера» Никиты Задорова.

8 комментариев
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Ответ Нет Его
Обосрались вы знатно конечно, последние две игры нефть вас просто мордой об лёд возила))
Останься нефть на решающий матч без любого из топов - посмотрел бы на них) Кэнакс молодцы, отлично выступили. Босера и особенно Демко не хватило, конечно.
+6
0
+6
Ответ jajajams
Единственную великую державу
Как-то странно юлите)
Какая вся страна болеет-то за Задорова?
+4
0
+4
Ответ jajajams
Все страна за тебя болеет!!!!
Канада? Или какую страну подразумеваете?
+3
-1
+2
Не понимаю за что его гнобят. Т.е. конечно, понимаю, что за интервью Дудю ,а если смотреть шире- за правду. Он всё правильно говорил и говорит. Если кому-то не нравится такая правда, то и с Ромы Потешного не надо ржать.
+2
-1
+1
Обосрались вы знатно конечно, последние две игры нефть вас просто мордой об лёд возила))
+2
-2
0
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