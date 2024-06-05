Щитов о «Салавате»: «С уходом Дроздова не стоит отчаиваться, по уровню мастерства в КХЛ все практически равны. Нужно развивать внутренние резервы. Ничего трагического не вижу»

Теги Салават Юлаев ЦСКА Никита Щитов КХЛ Роснефть Иван Дроздов Хоккей

Никита Щитов высказался об обмене Ивана Дроздова из «Салавата Юлаева» в ЦСКА.

«Уфимцы с уходом Дроздова теряют мощного нападающего и одного из лидеров. Видимо, Иван выбрал лучший для себя вариант.

Плюс еще кто-то высказывался, что «Роснефть» давит на «Салават», так как у них с ЦСКА один спонсор. Возможно, как говорят, у уфимцев не все в порядке с финансами, поэтому игроки уходят.

Может быть, для «Салавата Юлаева» это даже лучше, разгрузят платежную ведомость. Получили трех молодых хоккеистов и денежную компенсацию. Поэтому будут развивать молодых российских игроков, если денег не хватает. Ничего не поделать, таковы реалии.

Когда в клубе будет все хорошо, тогда будут и приобретения. Пока имеем, что имеем. Думаю, все это не от хорошей жизни. Но с уходом Дроздова не стоит отчаиваться, потому что по уровню мастерства в КХЛ все практически равны.

Тут на первый план будет выходить тренерская мысль, тренерская работа, построение коллектива. От этого будет решаться результат.

Сейчас в лиге нет прям супертоповых игроков, которые выступали здесь еще лет шесть назад. Выход такой, что нужно развивать свои внутренние резервы. Ничего трагического в этом не вижу», – сказал бывший хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.

ЦСКА забрал лидера «Салавата» – за деньги и трех талантов без опыта. А помните похожий обмен Капризова?

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
"Может быть, для «Салавата Юлаева» это даже лучше, разгрузят платежную ведомость"
Скинули тяжелейший контракт в 25 млн для игрока с 50+ очками
+2
0
+2
Время покажет, но сам обмен довольно странный и представляет угрозу как клубу с неумелыми управленцами.
+1
0
+1
ХК СЮ показатель, своего рода лакмус того, что и как происходит в РБ... А происходит то, что все варяги при власти в РБ давно показали свою бесхребетность и наплевательское отношение к людям (болельщикам)... Что в речах Хабирова везде звучат слова ИНВЕСТИЦИИ, ДЕНЬГИ, ЭКОНОМИКА, ну и в политике СЮ тоже самое , их интересует восстановление "украденного" финансового баланса за счет продажи игроков...
0
0
0
" Видимо, Иван выбрал лучший для себя вариант." А у него БЫЛ выбор, кроме как играть за ЦСКА и не играть в РФ вообще???
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий