Щитов о «Салавате»: «С уходом Дроздова не стоит отчаиваться, по уровню мастерства в КХЛ все практически равны. Нужно развивать внутренние резервы. Ничего трагического не вижу»

Никита Щитов высказался об обмене Ивана Дроздова из «Салавата Юлаева» в ЦСКА.

«Уфимцы с уходом Дроздова теряют мощного нападающего и одного из лидеров. Видимо, выбрал лучший для себя вариант.

Плюс еще кто-то высказывался, что «Роснефть» давит на «Салават», так как у них с ЦСКА один спонсор. Возможно, как говорят, у уфимцев не все в порядке с финансами, поэтому игроки уходят.

Может быть, для « » это даже лучше, разгрузят платежную ведомость. Получили трех молодых хоккеистов и денежную компенсацию. Поэтому будут развивать молодых российских игроков, если денег не хватает. Ничего не поделать, таковы реалии.

Когда в клубе будет все хорошо, тогда будут и приобретения. Пока имеем, что имеем. Думаю, все это не от хорошей жизни. Но с уходом Дроздова не стоит отчаиваться, потому что по уровню мастерства в КХЛ все практически равны.

Тут на первый план будет выходить тренерская мысль, тренерская работа, построение коллектива. От этого будет решаться результат.

Сейчас в лиге нет прям супертоповых игроков, которые выступали здесь еще лет шесть назад. Выход такой, что нужно развивать свои внутренние резервы. Ничего трагического в этом не вижу», – сказал бывший хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.

ЦСКА забрал лидера «Салавата» – за деньги и трех талантов без опыта. А помните похожий обмен Капризова?