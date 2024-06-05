Епанчинцев о Шипачеве: «Хочется поработать с мастерами такого класса, конечно. Но не все упирается в наше желание»

Теги Ак Барс Сибирь Вадим Епанчинцев КХЛ Вадим Шипачев Тэйлор Бек Энди Андреофф Тревор Мерфи Спорт-Экспресс Хоккей

Вадим Епанчинцев рассказал о селекционных планах «Сибири».

– Какие позиции сейчас необходимо закрыть?

– В первую очередь, хотелось бы найти помощника в первое звено к Андреоффу и Беку. Плюс хочется получить хорошего защитника в пару к Мерфи.

– К моменту вашего назначения у «Сибири» на контрактах было уже около 80% команды. Это накладывало отпечаток на ваши переговоры с клубом?

– Нет, в этом плане не было никаких сложностей. Наоборот, здорово, что у команды уже был костяк. Сейчас осталось только точечно подобрать парней, которые нас усилят.

– У вас был классный опыт с тремя арендами в Хабаровске. Обсуждали ли возможность взять кого-то в аренду в Новосибирск?

– Такая вероятность есть, клуб ее не отметает. Но будем смотреть по ситуации.

– У того же Андрея Разина есть реноме тренера, который умеет раскрывать таланты и перезапускать их карьеры. При вас также немало игроков вышло на новый уровень и в «Югре», и в «Амуре». Просятся ли к вам напрямую нераскрытые парни, как тот же Силантьев к Разину?

– В каждый клуб всегда просится много ребят. Но у нас уже сформирован состав на 80%. Разумеется, никто не будет отказываться от хороших игроков.

Тот же Шипачев сейчас не нужен «Ак Барсу» при наличии контракта. Конечно, хочется поработать с мастерами такого класса. Однако не все упирается в наше желание, – сказал главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев.

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1 комментарий
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На первый взгляд нужен центр во второе звено (как максимум еще крайний в топ-6). Бек, конечно, молодец, но по качествам отнюдь не центр, и гораздо полезнее как крайний (хотя бы потому что в защите Бек очень плох, и на этой почве еще и хватает ненужные удаления). Пьянова, конечно, помним по замечательной связке с Шаровым, и надеемся, но время не щадит никого, а из молодежи никто на место во вторую тройку еще не наиграл. Российских центров дефицит (Калинин как возник в инфополе Сибири, ниоткуда, так и исчез в никуда), нужно искать легионера. Конечно, если в следующем сезоне хотим в ПО, а если нет, то и так сойдет. P.s. Возможно Епанчинцева взяли, чтобы попробовать подтянуть кого-то из Снайперов, но по предыдущему сезону, пока ребята в первой команде не смотрятся.
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