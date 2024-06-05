Епанчинцев о Шипачеве: «Хочется поработать с мастерами такого класса, конечно. Но не все упирается в наше желание»
Вадим Епанчинцев рассказал о селекционных планах «Сибири».
– Какие позиции сейчас необходимо закрыть?
– В первую очередь, хотелось бы найти помощника в первое звено к Андреоффу и Беку. Плюс хочется получить хорошего защитника в пару к Мерфи.
– К моменту вашего назначения у «Сибири» на контрактах было уже около 80% команды. Это накладывало отпечаток на ваши переговоры с клубом?
– Нет, в этом плане не было никаких сложностей. Наоборот, здорово, что у команды уже был костяк. Сейчас осталось только точечно подобрать парней, которые нас усилят.
– У вас был классный опыт с тремя арендами в Хабаровске. Обсуждали ли возможность взять кого-то в аренду в Новосибирск?
– Такая вероятность есть, клуб ее не отметает. Но будем смотреть по ситуации.
– У того же Андрея Разина есть реноме тренера, который умеет раскрывать таланты и перезапускать их карьеры. При вас также немало игроков вышло на новый уровень и в «Югре», и в «Амуре». Просятся ли к вам напрямую нераскрытые парни, как тот же Силантьев к Разину?
– В каждый клуб всегда просится много ребят. Но у нас уже сформирован состав на 80%. Разумеется, никто не будет отказываться от хороших игроков.
Тот же Шипачев сейчас не нужен «Ак Барсу» при наличии контракта. Конечно, хочется поработать с мастерами такого класса. Однако не все упирается в наше желание, – сказал главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев.