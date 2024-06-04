«Торонто» не начинал переговоры с Любушкиным о новом контракте. Защитник может выйти на рынок свободных агентов

Илья Любушкин может покинуть «Торонто».

30-летний защитник может выйти на рынок свободных агентов после завершения контракта.

Договор россиянина с зарплатой 2,75 миллиона долларов завершается в этом сезоне.

Сообщается, что «Торонто» не начинал переговоры с хоккеистом о новом соглашении.

перешел в канадский клуб из «Анахайма» по ходу сезона.

За « » хоккеист провел 19 матчей в регулярном чемпионате и набрал 4 (0+4) очка. В плей-офф – 3 (0+3) балла в 7 играх.