«Торонто» не начинал переговоры с Любушкиным о новом контракте. Защитник может выйти на рынок свободных агентов

Теги возможные переходы Торонто НХЛ Илья Любушкин Хоккей

Илья Любушкин может покинуть «Торонто».

30-летний защитник может выйти на рынок свободных агентов после завершения контракта.

Договор россиянина с зарплатой 2,75 миллиона долларов завершается в этом сезоне.

Сообщается, что «Торонто» не начинал переговоры с хоккеистом о новом соглашении.

Илья Любушкин перешел в канадский клуб из «Анахайма» по ходу сезона.

За «Торонто» хоккеист провел 19 матчей в регулярном чемпионате и набрал 4 (0+4) очка. В плей-офф – 3 (0+3) балла в 7 играх.

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