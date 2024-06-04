Текущий плей-офф НХЛ – наиболее просматриваемый в Северной Америке с 2018 года, в США – с 1996-го. Финалы конференций смотрели в среднем 3,9 млн зрителей
НХЛ рассказала о рекордных рейтингах Кубка Стэнли.
По итогам трех раундов нынешний розыгрыш плей-офф стал самым просматриваемым в Северной Америке с 2018 года, а в США – 1996 года.
По всей Северной Америке финалы конференций – Восточной и Западной – в среднем смотрели 3,9 миллиона зрителей.
В США за финалами конференций в среднем следили 2 миллиона зрителей.