Текущий плей-офф НХЛ – наиболее просматриваемый в Северной Америке с 2018 года, в США – с 1996-го. Финалы конференций смотрели в среднем 3,9 млн зрителей

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон телевидение НХЛ Хоккей

НХЛ рассказала о рекордных рейтингах Кубка Стэнли.

По итогам трех раундов нынешний розыгрыш плей-офф стал самым просматриваемым в Северной Америке с 2018 года, а в США – 1996 года.

По всей Северной Америке финалы конференций – Восточной и Западной – в среднем смотрели 3,9 миллиона зрителей.

В США за финалами конференций в среднем следили 2 миллиона зрителей.

В финале Кубка Стэнли встретятся «Флорида» и «Эдмонтон».

7 комментариев
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Ответ O8ECHKIN
Ротану покажите цифры
У него свои цифры)
+3
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Ротану покажите цифры
+2
-1
+1
За Рейнджерс болели, финале мало будет просмотров
+1
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Ну это какие-то копейки
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Пффф, куда им до России25
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Ответ Serh08
У него свои цифры)
300 млн?
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Ответ Дима Миронов
За Рейнджерс болели, финале мало будет просмотров
Канадская команда в финале, да еще и с Маком, могут и притопить
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