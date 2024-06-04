Винсент Трочек: «Шестеркин – лучший хоккеист «Рейнджерс» в плей-офф со значительным отрывом. Он заслуживал лучшего»

Теги Рейнджерс Кубок Стэнли НХЛ Винсент Трочек Игорь Шестеркин Хоккей

Винсент Трочек назвал Игоря Шестеркина лучшим игроком «Рейнджерс» в плей-офф.

«Рейнджерс» проиграли «Флориде» (2-4 в серии) в финале Восточной конференции.

После завершения шестой игры серии, в которой нью-йоркцы уступили 1:2, Винсент Трочек что-то говорил Игорю Шестеркину на ухо.

«Он был нашим лучшим игроком в плей-офф со значительным отрывом.

Если и был хоть один парень, которому, по моему мнению, нужно было услышать это сразу после поражения, чтобы как бы поддержать дух, это был он.

Игорь заслуживал лучшего», – сказал форвард «Рейнджерс».

В плей-офф вратарь провел 16 игр, пропуская в среднем 2,37 шайбы и отражая 92,7% бросков.

3 комментария
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Ответ Павел Павленко
Игорт то да. а вот вы где все были??
Как где? Выиграли 10 матчей из 16.
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Игорт то да. а вот вы где все были??
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Ну так то да.
ПП надо было сделать получше.
Этого пазла не хватило Рейнджерс.
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