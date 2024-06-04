Винсент Трочек: «Шестеркин – лучший хоккеист «Рейнджерс» в плей-офф со значительным отрывом. Он заслуживал лучшего»
Винсент Трочек назвал Игоря Шестеркина лучшим игроком «Рейнджерс» в плей-офф.
«Рейнджерс» проиграли «Флориде» (2-4 в серии) в финале Восточной конференции.
После завершения шестой игры серии, в которой нью-йоркцы уступили 1:2, Винсент Трочек что-то говорил Игорю Шестеркину на ухо.
«Он был нашим лучшим игроком в плей-офф со значительным отрывом.
Если и был хоть один парень, которому, по моему мнению, нужно было услышать это сразу после поражения, чтобы как бы поддержать дух, это был он.
Игорь заслуживал лучшего», – сказал форвард «Рейнджерс».
В плей-офф вратарь провел 16 игр, пропуская в среднем 2,37 шайбы и отражая 92,7% бросков.
ПП надо было сделать получше.
Этого пазла не хватило Рейнджерс.