Шестеркин о переговорах с «Рейнджерс» по контракту: «Извините, я не говорю по-английски»

Теги Рейнджерс НХЛ Игорь Шестеркин Хоккей

Игорь Шестеркин отреагировал на вопрос о переговорах по контракту с «Рейнджерс».

Действующее соглашение российского вратаря с «Рейнджерс» с зарплатой 5,66 миллиона долларов в год истекает в конце следующего сезона. Договор был подписан в 2021 году.

Ранее появилась информация, что сторона Игоря Шестеркина может начать переговоры с зарплаты в размере 12 миллионов долларов в год.

«Извините, я не говорю по-английски», – ответил голкипер на вопрос касательно переговоров о новом договоре.

В нынешнем сезоне Шестеркин провел 55 матчей в регулярном чемпионате, пропуская в среднем 2,58 шайбы и отражая 91,3% бросков.

В плей-офф вратарь провел 16 игр, пропуская в среднем 2,37 шайбы и отражая 92,7% бросков.

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4 комментария
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"Извините, пирожки" (с)
+8
0
+8
Неожиданно. Оказывается, существует Шестёркин "курильщика".
+3
-1
+2
Достойный ответ !:)))
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