Шестеркин о переговорах с «Рейнджерс» по контракту: «Извините, я не говорю по-английски»
Игорь Шестеркин отреагировал на вопрос о переговорах по контракту с «Рейнджерс».
Действующее соглашение российского вратаря с «Рейнджерс» с зарплатой 5,66 миллиона долларов в год истекает в конце следующего сезона. Договор был подписан в 2021 году.
Ранее появилась информация, что сторона Игоря Шестеркина может начать переговоры с зарплаты в размере 12 миллионов долларов в год.
«Извините, я не говорю по-английски», – ответил голкипер на вопрос касательно переговоров о новом договоре.
В нынешнем сезоне Шестеркин провел 55 матчей в регулярном чемпионате, пропуская в среднем 2,58 шайбы и отражая 91,3% бросков.
В плей-офф вратарь провел 16 игр, пропуская в среднем 2,37 шайбы и отражая 92,7% бросков.