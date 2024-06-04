Директор «Автомобилиста» об интересе к Радулову: «Никаких переговоров не было. Все слухи и вбросы возникали на пустом месте»

Директор «Автомобилиста» ответил на слухи о переговорах с Александром Радуловым.

Ранее «Ак Барс» объявил об уходе 37-летнего игрока из клуба. Сейчас российский форвард находится в статусе неограниченно свободного агента.

«Никаких переговоров и интереса с нашей стороны к Радулову не было изначально.

Все слухи и вбросы в медиа возникали на пустом месте, не имея под собой никаких оснований, – сказал директор «Автомобилиста» Максим Рябков.