Директор «Автомобилиста» об интересе к Радулову: «Никаких переговоров не было. Все слухи и вбросы возникали на пустом месте»

Теги Автомобилист возможные переходы Александр Радулов КХЛ Матч ТВ Максим Рябков Хоккей

Директор «Автомобилиста» ответил на слухи о переговорах с Александром Радуловым.

Ранее «Ак Барс» объявил об уходе 37-летнего игрока из клуба. Сейчас российский форвард находится в статусе неограниченно свободного агента.

«Никаких переговоров и интереса с нашей стороны к Радулову не было изначально.

Все слухи и вбросы в медиа возникали на пустом месте, не имея под собой никаких оснований, – сказал директор «Автомобилиста» Максим Рябков.

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1 комментарий
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Вбросы делают своё дело конкуренты думают надо срочно брать,а то уведут.Но Сашка прошляпил контракт с Динамо.Теперь будет сложно.
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