«Салават» выложил видео с Мбаппе, анонсировав продажу абонементов на сезон КХЛ: «Несмотря на переход в «Реал», я буду с уфимскими болельщиками»

«Салават» выложил видео с Килианом Мбаппе, анонсировав продажу абонементов на сезон КХЛ.

Ранее мадридский «Реал» объявил о подписании контракта с 25-летним форвардом.

«Салават Юлаев» обыграл эту тему, выложив в клубных соцсетях видео.

«Я решил сделать важное заявление. Несмотря на мой переход в «Реал», я все-таки буду с уфимскими болельщиками.

Сегодня я купил абонемент на матчи «Салавата» в новом сезоне КХЛ.

Увидимся на «Уфа-Арене», – сказал закадровый голос поверх видео с Килианом Мбаппе.