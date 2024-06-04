«Салават» выложил видео с Мбаппе, анонсировав продажу абонементов на сезон КХЛ: «Несмотря на переход в «Реал», я буду с уфимскими болельщиками»
«Салават» выложил видео с Килианом Мбаппе, анонсировав продажу абонементов на сезон КХЛ.
Ранее мадридский «Реал» объявил о подписании контракта с 25-летним форвардом.
«Салават Юлаев» обыграл эту тему, выложив в клубных соцсетях видео.
«Я решил сделать важное заявление. Несмотря на мой переход в «Реал», я все-таки буду с уфимскими болельщиками.
Сегодня я купил абонемент на матчи «Салавата» в новом сезоне КХЛ.
Увидимся на «Уфа-Арене», – сказал закадровый голос поверх видео с Килианом Мбаппе.