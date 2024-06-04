«Салават» выложил видео с Мбаппе, анонсировав продажу абонементов на сезон КХЛ: «Несмотря на переход в «Реал», я буду с уфимскими болельщиками»

Теги ПСЖ Салават Юлаев болельщики Реал Мадрид лига 1 Франция Уфа-Арена КХЛ соцсети Килиан Мбаппе ахахаха Хоккей

«Салават» выложил видео с Килианом Мбаппе, анонсировав продажу абонементов на сезон КХЛ.

Ранее мадридский «Реал» объявил о подписании контракта с 25-летним форвардом.

«Салават Юлаев» обыграл эту тему, выложив в клубных соцсетях видео.

«Я решил сделать важное заявление. Несмотря на мой переход в «Реал», я все-таки буду с уфимскими болельщиками.

Сегодня я купил абонемент на матчи «Салавата» в новом сезоне КХЛ.

Увидимся на «Уфа-Арене», – сказал закадровый голос поверх видео с Килианом Мбаппе.

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10 комментариев
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Ну а что еще остается "Салавату" с пасечником во главе - только шутки шутить. Все равно серьезных намерений у команды нет.
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Кринж
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С таким составом, тренерским штабом и селекционной работой у вас не то что покупать абонементы, болельщики их даром брать не будут...
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Шутки, это конечно хорошо, но лучше бы усиление подогнали.
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Отстой. Клуб пытается шутить? Болтуны.
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Согласен с таким наплевательством относится к болельщикам в сопровождении постоянного вранья руководства вообще интерес пропадает и даже становится не приятно задаешься вопросом зачем болеть переживать тратить деньги время нервы если всем на тебя по -й
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Ответ RokeSantaCruz
Шутки, это конечно хорошо, но лучше бы усиление подогнали.
Он в первую очередь думает как себя и Хабирова не обделить ,а что долги перед авиалиниями и перед игроками ему по барабану
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я свой абонемент в 7 секторе 2 года назад бесплатно отдал парню рядом сидел по билетам. с такой игрой нахрен и составом а особенно с паниным абонемент не нужен. в том году мне этот парень позвонил, Юнир зовут и сказал что тоже этот абонемент не нужен, только зря,деньги переводить. я сказал выкинь его. он его сжёг и видео прислал. вот это я понимаю. сказал, сделал. тренер команды козлов только и может что прошляпить очередной сезон. лучше на рыбалку или дома пиво попить без этого геморроя. 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️
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Ответ Владимир Руденцов
Он в первую очередь думает как себя и Хабирова не обделить ,а что долги перед авиалиниями и перед игроками ему по барабану
Теперь на автобусе будут на выезд гонять
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Ответ Влад199
Теперь на автобусе будут на выезд гонять
На дальний восток тоже
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